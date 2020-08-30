人妻分居偷吃產子！偽造簽名「報戶口」　夫6年後才知頭頂綠炸

▲陳女與丈夫分居期間產下「別人的孩子」，竟偽造丈夫簽名替孩子報戶口。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名陳姓女子與田姓丈夫分居期間，偷偷產下一子，明知孩子的生父並非田男，卻偽造丈夫簽名，替孩子報戶口，直到兩人辦理離婚手續時，事件才曝光。一審高雄地院偽造私文書罪，將陳女判刑3月，得易科罰金9萬，而陳女不服結果提上訴，辯稱田男曾向她提及「妳處理就好了」，但二審法官不採信，駁回告訴，全案定讞。

判決指出，陳女與田男於2013年起分居，隔年她產下「別人的孩子」，在出生證明書填寫「孩子從母姓」，並偽造田男簽名後，交至戶政事務所報戶口；陳女上訴指稱，田男確實非孩子生父，但當時因急於替出生20幾天的孩子報戶口，又無法聯繫上孩子生父，辦理出生登記前，她曾打電話給田男「我有生一個小孩，需要麻煩你簽字」，而田男只回「隨便妳」、「妳處理就好了」。

怎料，兩人辦理離婚手續後，田男會回頭提告這件事，讓陳女相當無奈，而陳女強調，撥打電話時，她全程開擴音，當時一旁親友都有聽見，不知田男當時是否因為睡覺，有點恍神，只回她「妳自己的事情妳自己處理」。

不過，田男提到，陳女於2019年6月提起離婚訴訟，並要求孩子扶養費時，他才知道妻子在外生孩子一事；陳女親友則稱，孩子出生2、3年後，才經由陳女父親輾轉得知整起事件。對此，法官不採信陳女說詞，最終以原審無誤，駁回上訴，全案定讞。



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