「水餃有毒」妄想男重拳擊斃老母還說無辜　判18年定讞

▲古姓男子因精神疾病影響，重拳打死母親，判刑18年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市罹患精神疾病的古姓男子，與86歲老母同住。但他2018年9月間因懷疑老母包的水餃有毒，竟在屋內重毆老母頭部，導致老母傷重不治。一二審均認定他行為時受精神疾病影響，因此均依照「殺害直系血親尊親屬罪」判處古男18年有期徒刑，期滿後施以監護5年。案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2018年9月8上午，罹患思覺失調症的古男（57歲），與母親同住在宜蘭市一處公寓內。案發當天，古男質疑老母撕毀他的文件、妨礙他唸經超渡等；之後又懷疑母親包的韭菜水餃有怪味，懷疑母親下毒，便在家門口與母親大吵。母親知道他的精神疾病，因此沒有理會。古男暴怒，竟壓在母親身上，出拳痛毆老母頭部，母親倒臥在地。

但古男並未將老母及時送醫急救，反而是將老母帶回房間，母親因多處骨折、血胸、休克嘔吐，傷重死亡，但古男不在意，伴屍3天確認老母已經死亡後，才打電話找葬儀社前來處理。葬儀社人員發現死者全身是傷，報警處理後才揭發這起人倫悲劇。古男遭逮捕羈押後，檢方對他提起公訴。

法院審理時，古男坦承毆打母親，但否認有殺害母親的故意。但法院勘驗死者屍體，發現死者頭、臉、胸部均有大範圍鈍挫傷，再加上血胸、胸骨骨折，可見古男攻擊的都是身體要害，而且力道極大，行為時確實具有致人於死的故意，成立「殺害直系血親尊親屬罪」。

不過法院將古男送鑑定，認定古男在行為時因精神疾病影響，確實辨識能力顯著降低，法院因此減刑，一二審均將他判刑18年，並於刑滿後施以監護5年。古男在二審高院宣判時，還押看守所還喃喃自語，面對記者詢問時，竟回答「我無辜、我冤枉，我只打了五下、兩拳，怎麼會死人？（他們打了83拳、46下......）」可見精神狀況仍未改善。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。