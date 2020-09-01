「開學日會不會哭？」女兒神回12字　霸氣背影曝光：去談判？

▲女兒的背影超霸氣。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

近期適逢開學季，許多小朋友都覺得暑假還沒放夠、還想繼續爽爽賴在家，而對於年幼的孩童來說，可能更難以調適心情。一名媽媽就發文表示，她原本還擔心女兒開始幼兒園的生活會不習慣，豈料小寶貝的回應卻超帥氣，就連上學的背影也相當瀟灑、超齡。

這名媽媽在「爆廢公社」上發文表示，今（1）日是女兒開始校園生活的第一天，由於許多小朋友都難以接受「開學」的事實，所以她也相當擔心女兒會不小心就哭出來；然而當她詢問女兒會不會哭時，孩子竟給了一個超帥氣的回應。

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媽媽引述孩子的帥氣回應，「有什麼好哭的，又不是小孩子。」面對女兒的超齡答覆，媽媽哭笑不得，「希望她真的那麼的瀟灑」；而她也好奇其他小朋友對於重返校園的心情如何？

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「好可愛、好獨立的妹妹」、「孩子長大了」、「這個背影霸氣外露」、「小孩子說她不是小孩子，真可愛」、「過幾天就會哭著喊說我不要去了」、「她看起來像要去戰爭，很勇敢的背影」、「她是要去跟校長談判嗎」、「該不會爸爸捨不得，在旁邊偷哭吧」。

此外，也有不少家長分享，「我原本以為我女兒會爆哭，結果第一天就瀟灑的離開」、「我兩個女兒到學校都直接叫我回家」、「我兒子上幼稚園第一天就揮揮手」、「我們家的都是頭也不回的進教室」、「妹妹從第一天開始哭」、「我兒子哭好哭滿，哭聲夾雜尖叫聲」。