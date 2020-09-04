事隔1年再揪合體！郭台銘約館長「康復後再爬象山」　網讚：重情義

▲郭台銘送花籃祝館長早日康復。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者黃可昀／綜合報導

「館長」陳之漢去年7月曾和鴻海創辦人郭台銘去爬象山，雖然館長體型魁武，有相當好的體能，但遇到爬山高手郭台銘還是秒投降，他當時還形容對方「根本職業爬山者」。如今他遇到槍手襲擊，仍在醫院治療養傷，但今天意外收到郭台銘送來的花籃，還附有小卡片，約他康復後再一起去爬山。

館長稍早在臉書表示，「感謝郭董，很感動，謝謝！」照片中是一個簡約大方的黃白色花籃，上頭卡片寫著「早日康復，再爬象山」，並署名郭台銘，雖然人未到現場，但仍可看出郭董心意滿滿，兩人私底下確實有好交情。

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘跟館長去年7月爬象山。（圖／翻攝自飆捍臉書）



網友也紛紛留言，「郭董算蠻重情的，只跟館長開過一次直播爬個山罷了，但館長受傷他還主動關心館長」、「郭董耐力比阿館好超多的」、「阿館人緣好，期待早日康復」、「下次帶高嘉瑜一起爬，應該很快就攻頂了！」

據了解，兩人是去年才相識，郭台銘透露，當初館長主動邀約他一起開直播，「我說你跟我爬象山，我就跟你做直播」，結果館長不假思索馬上答應，當下他就覺得對方是個漢子，加上館長壯碩身材，他出發前還擔心自己爬輸人家。結果館長事後在臉書PO文表示，「爬山完畢。郭董根本職業爬山者，被他電…」，還透露郭台銘一周爬3次山，也難怪輕鬆攻頂，速度快到驚人。