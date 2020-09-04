加利之亂！宜蘭衛生局設Carry mask口罩更換櫃台...藥局也可換

▲▼混裝的「Carry mask」成人口罩，宜蘭即日起至9/11日可進行更換。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌將陸製口罩與台製口罩混裝販賣，宜蘭衛生局表示，購得民眾即日起至9/11日可進行更換。

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「加利科技」混裝販賣口罩之流向主要在新北市行政區（包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門），另外亦有部分流向宜蘭縣與台北市。

由於部分混充口罩曾分配至宜蘭縣，宜蘭衛生局及宜縣藥師公會第一時間也清查並將已配送之混充口罩下架，同時協請食藥署調撥口罩提供縣民更換。民眾倘從宜縣實名制口罩配銷地點（藥局或衛生所）購得之口罩本體上標示有「Carry mask」之成人口罩者，可於9/4日至9/11日期間至具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨，衛生局亦建議民眾可至原購買地點更換為宜。

宜蘭衛生局特別提醒，這次提供口罩更換之對象主要針對民眾近期有購買到標示「Carry mask」之實名制成人口罩，民眾倘需更換只要帶標示「Carry mask」之實名制成人口罩就能進行更換，如果沒有或無法辨識前開鋼印標示者，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

另民眾如仍有相關實名制口罩問題，可撥打1919諮詢專線電話或宜蘭衛生局諮詢專線（03-9322634）查詢。

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