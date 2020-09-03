「Carry Mask」流入宜蘭！18間實名制藥局曝　網傻眼中鏢：第2次了

▲「Carry Mask」流入宜蘭！網傻眼中鏢：第2次了。（圖／翻攝「宜蘭大小事」臉書）



記者許力方／綜合報導

新北市「口罩國家隊」加利公司進口大陸製非醫用口罩，混充醫用口罩流入實名制通路，主要流入新北10行政區、宜蘭，宜蘭有不少民眾檢查，發現實名制領到的口罩真的印有加利製作的「Carry Mask」字樣。宜蘭縣藥師公會3日表示，近日已有18家藥局收到貨品，都已暫停出售

加利混用陸貨流入實名制通路，被藥局發現包裝內印有簡體字「产品合格证」，主要供配銷予實名制1.0藥局、衛生所，主要分配在新北市10行政區，分別為三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市，食藥署表示，加利口罩印有「Carry mask」的Logo，4日至11日為期一週，可至實名制藥局或衛生所進行換貨。

▼宜蘭藥師公會：18間實名制藥局回報收到加利口罩。



宜蘭有不少民眾打開實名制口罩檢查，一看上面確實印有「Carry mask」的字樣，幾乎全都中鏢，傻眼開罵「我們宜蘭是第二次了！上次口罩耳帶問題，這次狸貓換太子很誇張」、「缺德廠商真的很扯」、「奸商真的很多」，紛紛提醒左鄰右舍，拿到實名制明天趕快去換！

對此，宜蘭藥師公會指出，2日起各健保藥局就已經收到加利陸製口罩混充的相關消息，出問題的口罩印有「Carry mask」鋼印，截至3日下午，已有18家健保藥局回報，所有口罩都已經緊急扣留，沒有拆封販售；至於是否販售更早之前的問題口罩，仍待清查。

宜蘭衛生局也表示，各衛生處所近兩天並未收到加利問題口罩，正在清查更早期間是否售出產品。

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