大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑　車主火速移車

記者游芳男／宜蘭報導

午後對流雲系發展旺盛，瞬間大雷雨造成宜蘭大學地下停車場成大水坑，另外，大雨宣洩不及，宜蘭市民權路新月廣場旁路面，也出現人孔蓋噴水泉，宜蘭市復興路二段，及宜蘭大學附近神農路等地，也多處積水。

▲▼27下午瞬間大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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27日下午瞬間大雷雨，造成宜蘭大學地下停車場成大水坑，水一度淹到半個輪胎，在附近的車主聞訊或接到校方通知，深怕愛車慘遭滅頂，火速紛紛前往移車。

400個停車位子的宜大地下停車場淹大水，宜蘭大學表示，瞬間雨下得太猛，校方發現水大量淹進停車場時，立即開啟擋水門，並通知車主移車，所幸淹水高度不高，沒有車子受損。

另外，宜蘭市民權路新月廣場旁路面，27日下午出現人孔蓋噴水泉，宜市復興路二段路面及宜蘭大學附近神農路等地，也多處積水，宜蘭警方擺放交通錐，並於實施交通疏導及管制，提醒路過車輛小心通行。

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