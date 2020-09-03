顱內動脈取栓術及時搶救　宜蘭重度中風婦11天出院

▲羅東博愛醫院表示，在符合條件的缺血性腦中風病人，及早顱內動脈取栓，是中風治療上的一大突破。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭49歲莊小姐日前昏迷，被送進羅東博愛醫院急診，院方透過電腦斷層腦血管攝影，發現為基底動脈阻塞所造成的急性缺血性中風，中風嚴重指數29，屬重度中風，所幸送醫及時，經神經外科主任羅揚嵐採取顱內動脈取栓術，將血管內血栓移除，莊小姐11天後出院，回到工作崗位。

羅東博愛醫院神經外科主任羅揚嵐表示，急性缺血性腦中風通常發生的讓人措手不及，主要是因腦血管阻塞使大腦局部組織因得不到血液灌流而發生功能失調的狀況，症狀包含：口眼歪斜、突然口齒不清或無法表達口語、單側肢體無力或麻痺、暈眩、昏迷等，多數中風的病人，因症狀發作時，得不到血流灌注的腦細胞會快速死亡，因此即使救活，也容易留下失能的後遺症。

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莊小姐的中風症狀在及時發現後接受動脈取栓術，術後意識即恢復，當天即可移除氣管內管，並在2天後轉出加護病房，11天後即可自行步行出院、恢復平日生活，日後只需定期回診追蹤即可，可說不只挽救人生，也幫助家庭免於陷入照護上的困境。

2015年，顱內動脈取栓術在治療大血管阻塞的急性缺血性腦中風上，列入美國中風學會（AHA/ASA）腦中風治療指引，研究發現，在符合條件的缺血性腦中風病人身上，及早進行顱內動脈取栓，對病人的預後有顯著正向影響，是中風治療上的一大突破。

此外，腦中風病人的預後，也十分仰賴完善的腦中風醫療團隊合作，除了能在有效時間內，為病人爭取更多時間接受治療外，在治療後給予病人適切的復健與照護指引，也是協助病人復能與減輕家庭負擔的重要課題。

台灣目前將時間窗內（腦前循環8小時內；腦後循環24小時內）顱內動脈取栓術的治療納入健保給付，不過羅揚嵐仍提醒，及時送醫依然是腦中風治療的搶救關鍵，越早接受治療，將能越有效減少病人日後失能的後遺症，建議民眾謹記中風評估口訣「FAST」：包括臉部表情不對稱或嘴角歪斜 （FACE）；單側手腳無力或單側舉不起手腳 （ARM）；口齒不清或無法表達（SPEECH），以及看到其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119送醫（TIME）。

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