通緝犯蘇花公路逆撞砂石車　車毀人傷先送醫救命再歸案

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4日發生自投羅網車禍，毒品、竊盜、妨害自由等前科的陳姓在逃通緝犯，4日凌晨1時許，在台九線蘇花公路119.4公里（南澳段）一轉彎處，偏離車道逆向撞上對向砂石車，陳男轎車車頭全毀零件四散，手部骨折及多處受傷送醫就治，有關陳男通緝部份將被警移送偵辦。

▲▼陳姓在逃通緝犯開車逆向撞上砂石車，被送醫就治但也自投羅網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

4日凌晨1時0分，蘇澳警分局接獲民眾報案於宜蘭縣南澳鄉台九線119.4公里一彎處處發生交通事故。經警方到場瞭解係為張姓男駕駛營業用砂石車（由南往北方向行駛），與違規逆向行駛的陳姓轎車相撞。

逆向撞上對向砂石車的陳男手部骨折及多處受傷，送往羅東博愛醫院救治，目前尚無生命危險。初步檢測雙方駕駛人酒測值均為0.00MG/L，排除酒後駕車的情形。

後經警方現場查證雙方當事人年籍資料得知，陳男為宜蘭地檢署所發佈在逃之通緝犯，且陳男也未抗拒逮捕，目前全案依規定處理中，後續交通事故肇責部份，待警方持續釐清；另外有關通緝違法部份將移送宜蘭地檢署偵辦。

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