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母湯母湯...宜蘭火車站路口「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

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▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭火車站「小綠人」唱「母湯母湯...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

你發現了嗎？宜蘭車站通往丟丟噹森林廣場的路口，不只幾米飛天火車可看，9月起多了會唱歌的「小綠人」，當通行號誌亮起，就會響起輕快的交安宣導主題曲「母湯母湯」。這款特殊號誌是全國首創，同時結合自創音樂及長輩版小綠人視覺設計，提醒行人注意路口安全不低頭，讓過馬路變得趣味又有教育意義。

配合9/1起「路口安全大執法」，這座全國首創的行人號誌燈，除了用路人須注意禮讓行人外，更提醒行人在穿越斑馬線時也要留意車流狀況，保護自身安全。

▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府秘書處表示，交通安全宣導往往容易被忽略，因此希望透過創意，讓大家養成安全的用路意識，縣府自創交安宣導主題曲「母湯母湯」，歌詞融入交安宣導重點，詼諧點出用路人常見NG行為，曲風輕快宛如進行曲般，綠燈亮時提醒行人邁開步伐，迅速通過。在視覺方面，號誌本身採3燈面設計，除了一般的秒數倒數外，用高齡者攜伴意象，取代傳統的小綠人，同時宣導交安標語，不論在視覺或聽覺上都能提醒行人注意安全。

宜縣警察局表示，9/1開始實施為期1個月「路口安全大執法」，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等項目加強執法取締，藉由強力執法提升用路人守法觀念。

▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府秘書處指出，縣內65歲以上高齡人口佔全縣比例高達12.8%，而高齡者發生交通事故時傷亡經常較為嚴重，因此縣府以守護長輩的通行安全為己任，將宣導與執法手段並重，要讓縣民知法、守法，也務必請駕駛朋友行經路口時皆應慢、看、停，行人亦應依規定利用行人穿越道，不任意闖越車道行走，並遵守標誌、標線、號誌指示，一同創造安全友善的交通環境。

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