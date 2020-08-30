一直往內看！深山露營「多1個男孩」她毛炸　兒回：2年前就看過祂

▲原PO與老公的大學同學們至深山露營。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都相信，如果深夜還前往比較偏僻的地方，就有更高的機率撞見「好兄弟」。一名網友表示，今年5月與老公的大學同學們一同到苗栗深山露營，不料晚上烤肉時，「我突然傻了，我開始默默數起現場小朋友來」，因為有一個小男孩不斷朝他們靠近，而後則默默消失；原PO事後才知道，早在2年前，兒子也曾看見一個男生不斷注目他們，讓她瞬間發毛。

原PO日前在「靈異公社」上發文表示，她今年5月時，與老公的一群大學同學到苗栗深山露營，晚上大家一起喝酒、烤肉時，「我突然傻了，我開始默默數起現場小朋友來，小朋友都在外面玩，為什麼帳篷中有個男孩靠我們很近，一直在帳篷內往我們看」，不過她則假裝什麼也沒看到。

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原PO繼續說道，因為老公知道她的體質，所以詢問她睡眠品質怎麼樣，「我沒說話，我說下山再說」；下山後，原PO老公又再次詢問，這時她才表示，因為昨天「祂」一直陪大家聊天，所以當時還叫老公的大學同學務必要陪妻子洗澡。

▲烤肉時，原PO感受到了不尋常的眼光。（示意圖／取自Pixabay）

原PO的兒子聽見這段對話後則表示，「媽媽你說的是誰啊？那個就是那個唷！那我也看過耶！」原來2年前在台中汽車旅館過夜時，兒子半夜就曾看見一個男生站在床前，並直直看著他們，他也還原當時所見，「祂長得很高很奇怪，後來就不見了，我也睡著了。」

原PO得知後瞬間超毛，「原來敏感是會遺傳的，沒想到兒子比我還大膽，還敢對著祂看。」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「露營多少都會遇到，習慣就好」、「山上都很陰，沒事還是別去」、「早知道不看妳這篇了，我9月中要去露營耶」、「看到不一定拍得到，拍到了一般人也多半看不出來」、「真的有一個小男孩，第一次照片會讓我頭暈想吐的不舒服」、「剛看到是白霧，仔細看裡面有個小男孩」。

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