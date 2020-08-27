兩岸疫情下的七夕情人節　他們選擇在四川陪伴另一半

▲邱秉榮全家福。（圖／翻攝川越海峽）



記者曾俊豪／綜合報導

兩岸自1987年恢復民間交流後，誕生一對對的佳偶，有人為愛來台，也有人選則在對岸打拚，來自來自台北、現居成都的邱秉榮就是其中之一。他當初因為工作調派到成都，一來就喜歡上這座城市，之後遇到太太羅承就更沒有離開的理由。

因應七夕情人節，《新華社》、《川越海峽》採訪兩對定居在四川的兩岸佳偶。目前在成都經營KTV的邱秉榮，今年初剛升格當父親。

對於這段兩岸聯姻，邱秉榮的太太羅承說，「家裡人很支持這段婚姻。但身為獨生子女，父母不希望我離他們太遠，丈夫很理解和支持，選擇留在這裡一起打拼，我覺得自己很幸運。」

至於情人節怎麼過，邱秉榮則在則用簡單樸素的陪伴，「會跟家人一起用餐，再陪太太和孩子逛街購物，現在的發展都是我太太和家人在後面的鼓勵與支持。我最想對太太說的就是感謝。」

▲郭弘揚一家人在川菜博物館體驗川菜製作。（圖／翻攝川越海峽）

同樣居住在成都，來自台北、桃園的郭弘揚以及張秋雪則是在四川「團圓」。原來，金融領域出身的郭弘揚2016年8月到四川出差，看上當地與台北相近的氣質，了解到發展商機後，就決定到成都創業，太太張秋雪則留在台灣照顧兩個孩子以及彼此的父母。

郭弘揚表示，5年多的小別離，自己幾乎每個月都會抽時間回台北與家人團聚，暑假則讓太太帶著孩子飛來成都度假，「2017年我做了個重要決定，在成都買房，我要讓家人感到台北、成都都有家」。

今年7月30日，他的太太和2個孩子搭乘飛機抵達上海，8月16日，結束在上海的防疫隔離和上海迪士尼的圓夢之旅，郭弘揚帶著家人回到成都的家，開啓定居四川的生活。

至於為何跨出這一步，他回應，「希望孩子有更良好的教育環境，加上現在事業發展還算不錯，也看好後疫情時代的大陸機遇，覺得讓他們過來定居正是時候。」