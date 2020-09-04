墨國第一線醫護死亡率世界最高　特赦組織批官腔：英雄都叫假的

▲國際特赦組織表示，墨西哥的醫護人員在容易遭感染的環境下工作。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際特赦組織（AI）3日表示，新冠肺炎疫情大流行以來，全世界至少有7千名醫護人員遭感染導致死亡，其中光是在墨西哥就佔了1,320人。這個數字超過了世界上任何其他國家，顯示出這次疫情對全球第一線的醫護人員造成了巨大損失，必須要透過全球合作，來確保所有醫療衛生工作者不必冒著生命危險工作。

根據《路透社》報導，墨西哥截至目前總計共61萬多名確診，近6.6萬人死亡。墨西哥政府本周公告，有10. 2萬名醫療衛生工作者包含護士、醫生、其他醫院僱員，例如技術人員和清潔人員，感染了新冠肺炎，佔所有確診病例的17％，死亡人數更攀升至1,378人。

▲墨西哥疫情大爆發，醫護人員死亡人數慘居世界最多。（圖／路透）

墨西哥政府堅稱每個醫院工作人員都能使用個人防護設備，但還是出現某些醫院工作人員上街抗議，他們的裝備不足、不合身或不合格。AI的調查還指出，墨西哥的醫院清潔工特別容易受到感染，「許多清潔工都是外包的，這意味著他們受到的保護較少。」

其他高死亡率的國家包括美國、巴西和印度，這些國家的醫衛人員死亡人數分別為1,077、634和573。《路透社》分析了墨西哥政府公布的數據後發現，墨西哥醫護人員的死亡風險是美國的4倍、巴西的8倍。

AI經濟與社會司法部負責人科克本（Steve Cockburn）表示，全球有7,000多人在試圖拯救他人時喪生，這是一場危機，「疫情進入大流行已經好幾個月了，在墨西哥、巴西和美國等國家，醫療衛生工作者的死亡率仍然令人震驚。」

科克本強調，必須進行全球合作，確保所有醫護人員都能有完善的醫療防護設備，使他們能夠繼續投入重要工作，而不會冒著生命危險，「在整個新冠肺炎的情勢中，政府將醫衛工作者譽為英雄，但是當如此之多的醫護人員因缺乏基本的保護導致死亡時，這種讚美就顯得虛偽空洞了。」

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