快訊／新增1例境外移入　40多歲女赴日工作染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，為40多歲女性(案490)，去(2019)年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，個案在日本工作期間，曾於8月25日出現流鼻水症狀，並至當地診所就醫，經服藥後症狀改善；個案9月1日返國入境時無症狀，因主動聲明曾有不適症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共11人，包括前後二排乘客1人及機組員10人，其中前後二排乘客1人及機組員3人皆列為居家隔離對象，另針對未入境之其他機組員7人，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

根據指揮中心資料，加上本新增案例，國內截至目前累計490例新冠肺炎確診病例，分別為398例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▼新冠肺炎案499機艙座位圖。（圖／指揮中心提供）