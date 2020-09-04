台女赴日工作染疫　返國前曾流鼻水就醫「接觸者匡列11人」

▲新冠肺炎案499機艙座位圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，是一名赴日工作的40多歲女性(案490)，8月25日曾經出現流鼻水等症狀到診所就醫，9月1日返國後主動聲明曾經有不適症狀，安排集中檢疫採檢後確診。同班機接觸者匡列11人，其中4名乘客、機組員居家隔離。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，案490去(2019)年9月獨自前往日本工作，曾於8月25日出現流鼻水症狀，並至當地診所就醫，經服藥後症狀改善。9月1日返國入境時無症狀，因主動聲明曾有不適症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共11人，包括前後二排乘客1人及機組員10人，其中前後二排乘客1人及機組員3人皆列為居家隔離對象，另針對未入境之其他機組員7人，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,031例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含86,972例排除)，其中490例確診，分別為398例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。