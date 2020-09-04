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機智醫師結束罷工！與韓執政黨「簽署5大協議」　醫療人力將回歸

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▲▼南韓醫界與執政黨達成協議，決定停止罷工（圖／達志影像）

▲南韓醫界與執政黨達成協議，決定停止罷工（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓醫療界不滿文在寅政府所提出的醫科招生每年擴增400名額、設立公共醫大等4大醫療新政策，從上個月21日起，以實習醫師與住院醫師為首，展開約半個多月的罷工，造成不少大型綜合醫院人力短缺。大韓醫師協會先後與共同民主黨（執政黨）、政府展開徹夜協商，今（4）日終於決定停止罷工、回歸崗位。

根據《紐西斯通訊社》報導，大韓醫師協會長崔大集（최대집）與共同民主黨政策委議長韓貞愛（한정애）、新任黨魁李洛淵（이낙연）於4日上午在首爾汝矣島民主黨總部內簽署5大項協議。

其大略內容為：直到新冠肺炎（COVID-19）疫情結束前，政府將停止推動醫科招生增額、設立公共醫大等政策，之後政府更與醫療界組成共議體制，承諾上述新政策重新回到原點討論，直至雙方協議結果出爐前不會強行立法，更承諾協助改善地區醫療、醫學教育、實習與住院醫師之實習與教育環境等問題，以及改編健保政策審議委員會之組織；而醫界承諾將停止罷工。

▲▼南韓醫界與執政黨達成協議，決定停止罷工（圖／達志影像）

▲雙方簽署協議，近半個月醫療界罷工事態可望結束。（圖／達志影像）

而《韓聯社》指出，大韓醫師協會將於4日下午1時派出崔大集，與保健福祉部長朴淩厚（박능후）進行協議簽字儀式。

據悉，文在寅政府為解決南韓城鄉醫療資源分配不均等問題，提出每年醫科生擴增400名額、設立公共醫大（市長、道知事和公民團體推薦入學新生，被譏為現代版蔭襲制）、韓藥（即傳統醫學）加入健保給付制度、遠距離門診等4大醫療新政。

然而醫界認為，南韓人口數已漸呈負成長趨勢，醫科生增額並無法有效將醫師從大都市分配至鄉村，遠距離門診可能更讓民眾傾向使用都會醫療資源，而韓藥效能與安全未受檢驗，若納入健保將可能排擠西醫資源。

►機智醫師決定繼續罷工！韓政府「太硬」惹教授不滿：擬加入罷工
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