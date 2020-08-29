機智醫師無限期罷工！急診患者遭多間醫院「拒收」...心跳停止喪黃泉

▲南韓實習醫師發起大罷工，使醫院無法接收急診患者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓「大韓醫師協會」（대한의사협회）不滿文在寅政府欲推行的醫科招生每年擴增400名額、設立公共醫大等四大醫療新政，26日發起為期3天的第二次全國醫師罷工。

對此，南韓政府發佈「業務開始命令」，並於昨（28）日上午向警方告發10名仍持續罷工、違抗命令的實習醫師；大韓醫師協會長崔大集（최대집）也於該日至首爾地方警察廳前召開記者會，表示要告政府濫用職權，並宣布9月7日將再發動第三次全國醫師無限期罷工。

若違反業務開始命令，仍執意罷工，可依據《醫療法》判處3年以下有期徒刑、3000萬韓元罰金，並被吊銷醫療執照。

▲大韓醫師協會會長崔大集（최대집）。（圖／達志影像）

根據南韓保健福祉部統計，雖社區型醫院的罷工比率僅不到10%，然而大型醫院內的實習醫師、住院醫師罷工比率卻超過75%，研究醫師也一度超過35%參與罷工，造成首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院、首爾聖母醫院等首爾市內主要5大間醫院約40～50%的手術被迫延期，診療數與住院患者數大幅縮減，而醫院內的教授、護理師業務量也隨之暴增。

此波醫師罷工也造成數起急診室病患無法即時接受治療，導致死亡的事件！根據韓媒《東亞日報》，釜山市北區一名40多歲男子，26日晚間11時23分為躲避警方酒駕檢測，回家服用藥物過量，在緊急送醫的過程中，遭到6間大學醫院、2處醫療院所以實習醫師參與罷工為由拒收，路程中一度停止心跳，最後於隔日凌晨1時才被移送至蔚山的醫院接受緊急治療，不過為時已晚，當日下午死亡。

京畿道議政府市長岩洞一名30多歲的民眾心跳停止、失去意識，在送上救護車後，也被數間醫療院所以人力不足為由拒收，最後雖在楊州市一間醫院接受治療，卻早已錯過黃金救援時間，不幸死亡。

▲許多年輕的實習醫師不惜遞出辭呈。（圖／達志影像）

根據韓媒《Newsis》報導，在此波罷工事態中，實習醫師、住院醫師、研究醫師等遞出辭呈的比率高達80%，醫療人力的空缺短時間內無法彌補。首爾聖母醫院關係人士表示，「手術日程不斷延後，醫院無法接收更多住院患者，若罷工短時間內無法結束，將會加重剩餘人力的業務量。」

然而，南韓政府對於罷工卻仍採取相對強硬的立場。法務部副部長高基容（고기영）表示，「遞出辭呈並不代表終止雇用關係，根據法律效力，直到辭呈被受理，才代表雙方雇用關係結束。若僅遞出辭呈，政府還是能以違反業務開始令懲處。」

保健福祉部副部長金剛立（김강립）也呼籲參與罷工的實習醫師們回到醫療現場，「如今新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，應確保醫療人力與病床數充足，若持續罷工，江威脅患者們的生命安全。」

大韓醫師協會表示，若政府不撤回四大醫療新政，9月7日將再發動第三波無限期全國醫師大罷工。

►南韓醫療人員罷工Day2！當局威脅「吊銷執照」後...罷工醫院未達一成

►新冠日增又破300例！醫師罷工...韓政府嚇傻威脅「吊銷執照」令：馬上開業