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機智醫師決定繼續罷工！韓政府「太硬」惹教授不滿：擬加入罷工

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▲▼南韓實習醫師持續發起大罷工，要求政府全面撤回推進醫療新政。（圖／達志影像）

▲南韓實習醫師持續發起大罷工，要求政府全面撤回推進醫療新政。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「大韓實習醫師協議會」（대한전공의협의회）反對文在寅政府所提出的醫科招生擴增400名額、設立公共醫大等政策，昨（29）日晚間10時至今（30）日上午間召開非常對策委員會，針對是否繼續發起集體罷工進行表決，雖在第一場投票贊成數未過半，然而在第二場投票後，決定持續發起罷工，大型醫院（大學附設醫院等）醫療人力短缺問題短時間內宣告無解。

根據《韓聯社》，共同民主黨籍國會議員韓貞愛（한정애，擔任國會保健福祉委員會長）曾向大韓實習醫師協議會承諾，在新冠肺炎（COVID-19）疫情宣告結束前，將停止推動相關法案，未來更在國會設置協商機構，朝野若未達成共識，絕不處理該法案。然而，大韓實習醫師協議會卻仍執意持續罷工。

對此，首爾大學醫院內科表示，從31日起將縮減門診數，「還須靜待觀察情況演變，雖手術正逐漸減少，但因需長期投入教授支援，不得不調整、減少門診數。」；首爾聖母醫院也表示，正研擬相關方案。

自從大型醫院內的實習醫師投入罷工後，留在院內的教授須同時擔起管理住院病患與重症病患、門診、手術、夜間值勤等所有業務，負擔過重。

▲▼南韓保健福祉部等發佈命令，要求實習醫師復工。（圖／達志影像）

▲南韓保健福祉部等發佈命令，要求實習醫師復工。（圖／達志影像）

日前南韓政府在頒布「業務開始命令」，不過仍有實習醫師未回歸急診室、手術房等醫療現場，先前已針對10名實習醫師向警方提告。對此，有部分教授對於政府態度太過強硬表達不滿，考慮加入罷工等團體行動。

據悉，在第二波罷工中，疑似有部分患者在面臨被多間醫院以人力不足為由拒收後而喪失黃金治療時間，最後不幸喪命的情況，包括釜山一名服用藥物過量、心跳停止的40多歲男性，以及京畿道議政府市心跳停止不治的30多歲民眾。

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