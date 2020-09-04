麥當勞員工燒金紙！「地底冒煙」害5千戶斷訊　彰化居民：以為恐攻

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉中山路一段的麥當勞員工3日下午在門口普渡拜拜，直接在水溝蓋上燒金紙，不慎悶燒引發電線起火，底下大量濃煙鋪天蓋地，幾乎看不到路，不少居民騎車開車經過，嚇得直呼「以為是恐攻！」隔壁的中古車行也趕緊將BMW、瑪莎拉蒂、保時捷撤離，除了麥當勞停業1.5小時，還害千戶居民斷訊，估計損失近百萬。

彰化消防2日下午4時許獲報，中山路一段的麥當勞前火警，員工在中元普渡拜拜後，在水溝上燒金紙，灰燼被風吹落，掉進地底悶燒，附近的有線電視電纜線遭波及起火，因該路段為主要線路，鋪設有5條光纖纜線，傳輸電視、網路寬頻訊號，一整段近300公尺的線路全燒壞，導致花壇、大村鄉居民網路、電視斷訊。

▲麥當勞員工普渡燒金紙，引發火勢燒毀電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

新彰有線電視公司表示，此次共2大1小電纜線起火，影響有線電視5000戶、寬頻用戶600逾戶，局部燒毀中斷，但因是最主要的幹線聯繫花壇鄉，初估財損上百萬元，所幸經工程團隊緊急搶修，3日凌晨3時44分全數恢復正常。

事發當時，濃濃黑煙從地底不斷冒出，鋪天蓋地，整條馬路幾乎都看不到路，猶如恐攻場景般驚悚，隔壁二手車行也嚇得趕緊將雙B、保時捷、瑪莎拉蒂等名車一輛輛往廠外撤離，「有燒到的話我們損失很慘重，車子全部損毀，還可能爆炸，價值幾千萬。」

當時麥當勞暫停營業1.5小時，直至下午5時30分才恢復營運。麥當勞表示會全面配合調查，其餘部分不便多做說明。

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