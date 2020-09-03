奶香冰淇淋尬蜜珍珠！漢堡王全新「黑糖珍珠波波聖代」來了　只賣2個月

▲漢堡王新推黑糖珍珠波波聖代。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼5月打造台灣限定款「KitKat巧克力聖代」後，美國超人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」再度重磅推出最新的「黑糖珍珠波波聖代」，奶香冰淇淋與黑糖醬、珍珠的完美組合，即日起正式登場，預計只販售2個月時間，趕緊把握機會嚐鮮。

漢堡王全新冰品報到，這杯「黑糖珍珠波波聖代」，特地選用奶香十足的奶香冰淇淋作為基底，先是淋上香濃黑糖醬，最後再鋪上Q彈有嚼勁的蜜珍珠，每一口都能吃到香醇黑糖香，讓人忍不住瞬間嗑光。即日起限時2個月於全門市開賣，提醒微風北車、微風南山、樹林秀泰、台積P1店不販售。

▲麥當勞超夯「森永牛奶糖冰炫風」 回歸，加碼鹹甜大人系「森永海鹽牛奶糖冰炫風」 。（圖／業者提供）

另一速食業者「麥當勞」7月也將復刻童年滋味的「森永牛奶糖冰炫風」重新端上桌，以滑順奶香冰淇淋為基底，融入有著濃郁焦糖香的森永牛奶糖醬，再加上酥脆餅乾脆片，今年更加碼推出全新大人系「海鹽牛奶糖」口味，使用台灣海鹽放進森永牛奶糖冰淇淋中，鹹甜滋味令人難忘，2款冰品預計販售至10月27日或售完為止。

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