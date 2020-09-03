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不滿美豬開放進口　彰化養豬戶：若一意孤行將到總統府抗議

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▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣為全台第3大養豬大縣，年產值有107億元，明年1月1日中央將進口美國含瘦肉精的牛豬羊，勢必衝擊到彰化產業，2日養豬協會會同養豬戶數百人前往縣府陳情抗議，希望中央能聽進豬農的心聲，苦民所苦全力把關，若是得不到善意回應一意孤行，下一步將不排除到總統府前抗議。

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，養豬協會的立場也是堅決反對美豬進口，因為萊克多巴胺的殘留量都超過，肉品內臟吃下肚有損國人健康，拖垮健保，犧牲人民的健康，養豬戶的權益也會受損，所以協會與業者的立場一致堅持反對美豬進口，堅持零檢出，不排除北上陳情抗議。

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美接下陳情書後說，政府說台灣豬要出口，就是外國人要吃我們健康的豬肉，我們反而要吃人家不要的瘦肉精豬肉嗎？這樣對台灣人公平嗎？彰化有642養豬場、一年有75萬頭豬、年產值107億元，我們守護著台灣人的健康，呼籲國人要支持我們的豬農、我們的健康，要多食用彰化的健康豬，再次呼籲中央政府要懸崖勒馬。

立法委員謝衣鳳也到場聲援，大力抨擊政府的這項行政命令宣佈根本是黑箱作業，刻意避開國會民意監督，簡直就是將立法委員當成塑膠。

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

立委謝衣鳯表示，捷克國會議長來台灣，歐盟採用瘦肉精零檢出，他們也不需要用他們的健康去換取國際地位，為什麼我們台灣為了要接受美國人的BTA，我們必須拿自己的健康權利來換取，她相信政府一定要傾聽民眾的聲音，超過6成以上的民眾是不希望開放含有瘦肉精的美豬進口，這對民眾的權益是非常大的影響。

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

立委謝衣鳯說，對於養豬的豬農來說，更是情何以堪？就像縣長說的，你拿一百億來補貼豬農出口，如果健康優良的豬肉都順利出口了，那台灣人所食用的是什麼樣的豬肉阿？我們將會陷入一個自我的矛盾當中，所以她認為執政者要對這個政策再好好思量，不是隨便丟出一個為了台灣國際地位要開放美豬瘦肉精進口。

▲彰化縣養豬協會與養豬戶到縣府陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美強調，彰化縣的地方美食有爌肉飯，滷肉飯，肉丸等都是在地的本土豬，縣府一定和豬農在一起，會以超前部署防堵美豬，除了學童營養午餐和長輩共餐禁止使用美豬外，未來也將加強檢驗、就是要零檢出。

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