中元普渡驚傳「好兄弟劫鈔」！清潔隊載金紙　國道上離奇燃燒

▲金紙飄散國道，伴隨陣陣白煙。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

台南六甲一輛清潔回收車2日下午載運金紙，要送往永康焚化，不料行經國道3號南下善化路段時，後車斗載運的金紙突然冒出濃煙。當時司機發現後方不對勁，立刻臨停路肩、倒出金紙，所幸消防獲報到場後，很快灑水撲滅火勢，無人員傷亡。由於適逢中元普渡，許多網友看完不禁直呼「好兄弟又來劫鈔了」。

民眾在六甲納骨塔祭拜的金紙，2日由六甲清潔隊回收集中，預定經國道3號載往永康焚化。不料回收車下午4點行經善化段時，後車斗的金紙離奇悶燒，冒出陣陣濃煙。司機見狀，緊急停靠路肩，將金紙倒在路肩，但後車斗早已一片焦黑。

▲後車斗金紙突然起火，驚動消防到場撲滅。（圖／東森新聞）

台南市消防局獲報到場，發現成堆金紙不時竄出火舌，立刻拉水線灌救，結果高溫遇水，立刻冒出大量白煙。司機站在一旁，心有餘悸，想不通金紙怎麼會突然起火燃燒，好在最後未釀成火燒車，是不幸中的大幸。

至於起火原因，有人猜測是後車斗掉入菸蒂等火源，但由於車輛持續行進，是上路前就有火源悶燒，還是另有原因，還有待火調科人員進一步調查。只是適逢中元期間，難免引人聯想，甚至有網友笑說是「好兄弟劫鈔」，也為鬼月再添話題。

▲火勢及時撲滅，未釀成火燒車事故。（圖／東森新聞）