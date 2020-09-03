燒紙錢釀禍！電纜線起火…彰化千戶電視斷訊「麥當勞停擺1.5hrs」

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化花壇鄉中山路1段2日下午疑有人在水溝蓋上燒金紙，引發一旁有線電視電纜線起火！現場濃濃黑煙狂竄天際，不少開車經過的民眾也都看傻了眼，甚至麥當勞也大受影響，為此停業1.5小時。據了解，此火警另還造成千戶居民電視斷訊、百名民眾家中網路斷訊，目前有線電業者損失初估百萬元，至於詳細起火原因仍有待警方調查釐清。

▲彰化花壇鄉麥當勞前2日下午發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化花壇鄉麥當勞前火警，現場黑煙狂竄，馬路上能見度也大受影響。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化消防2日下午4時02分獲報，花壇鄉中山路麥當勞前因有人燒金紙而釀火災，由於該處水溝附近的有線電視電纜線遭波及起火，故花壇鄉、大村鄉部分網路也因此斷訊，所幸經工程團隊緊急搶修，3日凌晨3時44分全數恢復正常。

從附近路口監視器畫面可見，火災當下黑煙狂竄，整條馬路的能見度都因此受影響，一旁店家也趕緊將重要財物移出，以免遭受波及。而離案發地最近的麥當勞，在濃煙侵襲下被更迫暫停營業1.5小時，直至當日下午5時30分才恢復營運。

新彰有線電視公司表示，此次電纜線起火影響有線電視5000戶、寬頻用戶600逾戶，花壇鄉、大村鄉部分網路斷訊，初估財損近百萬元，雖經搶修3日晨已全數恢復正常，但目前起火原因警消仍在釐清中，會在一結果求償損失。由於有民眾指出麥當勞前有人拜拜釀火警，對此，麥當勞表示會全面配合調查，其餘部分不便多做說明。

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▲▼目前火警方發生原因仍有待釐清，不過有民眾指出，疑燒金紙釀禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）