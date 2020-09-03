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嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！

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嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！（圖／東森新聞）

▲派出所員警（左）和交通分隊員警當街口角。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣彰化市一名72歲鞏姓阿嬤騎車疑似闖紅燈，被貨車撞到當場昏迷，送醫急救還沒脫離險境。沒想到泰和派出所員警和交通分隊員警趕到現場，發現車流量太大就怕發生二度車禍，雙方竟在大馬路上吵了起來，讓人看傻了眼。對此，警方表示，會拿來當案例宣導。

「你速度快一點啦」、「我畫完要拍照」，派出所老鳥員警和交通分隊學弟火氣很大，直接在路口對嗆，「我叫你速度快一點」、「我不就在畫位置圖喔…我來了，就直接畫了，還要拍照耶。」

嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！（圖／東森新聞）

▲▼兩名員警互嗆讓民眾看傻。（圖／東森新聞）

嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！（圖／東森新聞）

2日上午11時在金馬路和建國北路口，監視器拍到騎機車的阿嬤疑似闖紅燈，被綠燈直行、根本來不及閃的貨車撞上。因現場車流量太大，附近店家就怕有車輛再輾過受傷阿嬤，趕緊拿出三角錐圍起來。49歲鄭姓貨車司機說，女騎士闖紅燈，「我綠燈直走啊。」

警方調查，阿嬤被撞到當場昏迷，送醫急救後尚未脫離險境，而鄭男沒有酒駕，至於車禍詳細原因還有待調查。東區消防分隊隊員陳泓璋說，患者左手腕有大概6公分的撕裂傷，左小腿有5公分的撕裂傷及骨折。

對於兩名員警當街口角，彰化分局二組組長謝志偉指出，泰和派出所的員警基於考量現場車流量大，避免發生二次的交通事故，出言催促交通分隊員警，以致產生不同立場和誤會，之後會做案例宣導，避免再發生。

嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！（圖／東森新聞）

▲▼婦人騎車疑闖紅燈被綠燈直行貨車撞上。（圖／東森新聞）

嬤騎車疑闖紅燈被撞昏迷　2警到場竟互嗆：我叫你速度快一點啦！（圖／東森新聞）

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