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加利喊「快把我踢出國家隊」　經濟部：有義務被徵用

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記者柯沛辰／綜合報導

口罩國家隊一員「加利科技」輸入337萬陸製口罩再加工，遭勒令停業。加利公司負責人林明進3日晚間揭辛酸內幕，向官員喊話「快把我踢出國家隊」。不過，經濟部回應，只要有藥證，就有被徵用的義務。

林明進晚間受訪時說，為了達到口罩需求，員工日以繼夜趕工，無法休息，起初他以參加國家隊為榮，現在以國家隊為恥，主因是2家廠商拒絕繳交徵用量，份量佔每日800萬片中的160萬片，導致負擔落在他們這些「小咖」國家隊，產能不堪負荷，「快把我們踢出國家隊，員工快要受不了了。」

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲加利科技生產的口罩，都有打上Carry mask鋼印。（圖／記者許立昕攝）

經濟部官員接受《中央社》訪問時表示，無論是大廠還是小廠，只要擁有藥證，生產的口罩就必須被徵用，目前一天徵用量是800萬片，依廠商的產能和規模決定徵用比例和配額，是限期繳納，沒有嚴格規定日繳，有缺則限時補齊。

官員強調，定量徵用是公平機制，廠商繳交規定徵用量後，才能自由販售剩餘或多的口罩。

▲▼混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩　加利老闆：對得起百姓。（圖／東森新聞）

▲林明進拿出檢驗報告，證明他生產的口罩防護率達99％，比一般醫療級口罩更高。（圖／東森新聞）

至於林明進指口罩品質優於其他國家隊，而且進口的是半成品，有經加利製成MIT。官員回應，無論品質優劣，都不該冠上MIT，這是誠信原則。而後續是否從國家隊除名，要等檢調調查結果出爐再決定。

經濟部長王美花表示，政府6月開放部分口罩自由買賣後，一直有密切監視廠商進出口情況。現在口罩國家隊中，除了加利，確實有部分廠商向中國大陸進口口罩，但家數不多，會持續了解。

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