諷刺！加利稱「為員工進口陸口罩」　法院曾認定不當解僱判賠15萬

▲加利科技負責人林明進。（圖／東森新聞）

文／中央社

（中央社記者蕭博文台北4日電）加利科技有限公司負責人林明進昨天說，希望將加利踢出口罩國家隊，讓員工每週可排休。但曾有員工主張加利未經預告而終止契約，法院判加利給付資遣費等新台幣15萬餘元。

士林地方法院簡易庭判決書指出，原加利科技謝姓員工民國101年間提起訴訟，主張98年起任職加利，公司於101年間以「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」事由將他資遣，要他隔天就不用上班。

謝姓員工主張，公司未依法預告終止勞動契約，未給付預告期間工資及資遣費，也未給付特別休假工資，甚至短報投保薪資，請求公司賠償。

加利則辯稱，謝姓員工上班經常有打電話聊天、打瞌睡等違反工作規則情事，長期怠忽職守，因此認定謝姓員工有違背工作規則且情節重大情事，依據勞基法，得不經預告終止契約。

法官認為，謝姓員工偶有中午休息時間已過，應上班而未上班，並有將行動電話帶入廠區等違反工作規則行為，但在客觀上及社會一般通念上，難認已達情節重大程度，且客觀上仍能採取扣薪、警告、記過等懲處手段而繼續僱傭關係。

法官指出，謝姓員工既無違反工作規則或勞動契約情節重大行為，加利自不得不經預告而終止勞動契約，103年間判決加利應給付預告期間工資、資遣費、短少領取的失業給付、短少領取的提早就業獎助津貼，總計共15萬餘元。

▼加利科技遭爆進口陸製口罩混充台灣國家隊。（圖／記者黃彥傑攝）