鈦鋼戒指卡手3天！屏東南州消防員出奇招　巧用魚線幫解圍

▲南州消防分隊員利用魚線取下女子戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名女子於1月6日下午戒指卡在手指三天，疼痛難耐，至南州消防分隊求助。消防人員先安撫情緒、冷敷消腫，並運用潤滑液與魚線技巧，成功將鈦鋼材質戒指順利脫困。分隊長顏端吾提醒，戒指卡手切勿硬拉，以免引發感染或組織壞死，建議遇到類似情況立即尋求專業協助，以保障手指安全。

這名女子於6日下午14時30分，到南州消防分隊分隊，向值班人員表示戒指卡住手指導致手指疼痛難耐，請求消防隊協助。



女子表示，戒指已經卡住約3天，救護人員先行安撫患者情緒，並且先予以冷敷消腫，並一面準備器材實施脫困，於外觀觀察，戒指已壓迫無名指導致腫脹，且患者表示該戒指為鈦鋼合金材質，不易破壞。消防人員透過經驗，在戒指卡住的手指上充分塗抹潤滑液，利用鉗子夾住魚線繞穿戒指，抓住魚線，旋轉慢慢向外拉動，讓戒指順勢滑出手指。

南州分隊長顏端吾表示，民眾因為戒指、手鐲卡住而求助消防隊，常見的原因有發生交通事故摔車或跌倒時，自然反射地伸手撐地面，造成手指或手腕骨折腫脹，戒指或手環卡住；有小朋友戴玩具的手環或戒指拔不出來。

也有的人是因為長期戴戒指，經年累月身體變胖而卡住。戒指或手鐲卡住，千萬不要用蠻力硬拉硬扯，可能會破皮流血引發感染，或是越卡越緊，手指或手腕腫脹惡化，反而更難取出，甚至造成肢體組織缺血壞死，最嚴重可能有截肢風險。如果遇到無法摘取的情況，建議還是尋求專業單位的協助。