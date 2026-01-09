　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鈦鋼戒指卡手3天！屏東南州消防員出奇招　巧用魚線幫解圍

▲南州消防分隊員利用魚線取下女子戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南州消防分隊員利用魚線取下女子戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名女子於1月6日下午戒指卡在手指三天，疼痛難耐，至南州消防分隊求助。消防人員先安撫情緒、冷敷消腫，並運用潤滑液與魚線技巧，成功將鈦鋼材質戒指順利脫困。分隊長顏端吾提醒，戒指卡手切勿硬拉，以免引發感染或組織壞死，建議遇到類似情況立即尋求專業協助，以保障手指安全。

▲南州消防分隊員利用魚線取下女子戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

這名女子於6日下午14時30分，到南州消防分隊分隊，向值班人員表示戒指卡住手指導致手指疼痛難耐，請求消防隊協助。

女子表示，戒指已經卡住約3天，救護人員先行安撫患者情緒，並且先予以冷敷消腫，並一面準備器材實施脫困，於外觀觀察，戒指已壓迫無名指導致腫脹，且患者表示該戒指為鈦鋼合金材質，不易破壞。消防人員透過經驗，在戒指卡住的手指上充分塗抹潤滑液，利用鉗子夾住魚線繞穿戒指，抓住魚線，旋轉慢慢向外拉動，讓戒指順勢滑出手指。
南州分隊長顏端吾表示，民眾因為戒指、手鐲卡住而求助消防隊，常見的原因有發生交通事故摔車或跌倒時，自然反射地伸手撐地面，造成手指或手腕骨折腫脹，戒指或手環卡住；有小朋友戴玩具的手環或戒指拔不出來。

也有的人是因為長期戴戒指，經年累月身體變胖而卡住。戒指或手鐲卡住，千萬不要用蠻力硬拉硬扯，可能會破皮流血引發感染，或是越卡越緊，手指或手腕腫脹惡化，反而更難取出，甚至造成肢體組織缺血壞死，最嚴重可能有截肢風險。如果遇到無法摘取的情況，建議還是尋求專業單位的協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邊走邊抽煙彈「走路成喪屍」　急丟水溝滅證卻卡住...這下慘了

台中六寶派出所啟用　盧秀燕重視治安「7年蓋8警所」

快訊／疑天氣太冷失控偏離車道　女騎士人車摔落排水溝身亡

失控畫面曝！轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

鈦鋼戒指卡手3天！屏東南州消防員出奇招　巧用魚線幫解圍

車停海邊去拜白沙屯媽祖　漲潮水淹找不到主人...警破窗救車

快訊／情侶開庭穿搭大不同！王大陸包緊緊　女友粉大衣黑絲現身

快訊／高雄社區大樓傳墜樓！女倒臥花圃慘死　警蓋藍帳篷蒐證

快訊／大排水溝閘門卡住　民眾檢查驚見「棕衣黑褲」腫脹浮屍

拒檢猛催油門落跑！內埔警狂追畫面曝　50歲男落網抄出毒品

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

邊走邊抽煙彈「走路成喪屍」　急丟水溝滅證卻卡住...這下慘了

台中六寶派出所啟用　盧秀燕重視治安「7年蓋8警所」

快訊／疑天氣太冷失控偏離車道　女騎士人車摔落排水溝身亡

失控畫面曝！轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

鈦鋼戒指卡手3天！屏東南州消防員出奇招　巧用魚線幫解圍

車停海邊去拜白沙屯媽祖　漲潮水淹找不到主人...警破窗救車

快訊／情侶開庭穿搭大不同！王大陸包緊緊　女友粉大衣黑絲現身

快訊／高雄社區大樓傳墜樓！女倒臥花圃慘死　警蓋藍帳篷蒐證

快訊／大排水溝閘門卡住　民眾檢查驚見「棕衣黑褲」腫脹浮屍

拒檢猛催油門落跑！內埔警狂追畫面曝　50歲男落網抄出毒品

林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

【你的人生隨便～】多慧聽粉絲要見藝斌　直接可愛瞪人+冷笑超萌

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

高科大旗津校區火警　鋰電池狂竄濃煙

吸喪屍煙彈拒付600　男奪刀跌田裡刺死自己

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

擁3任總統個資　知名房仲復出遭聲押

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

更多熱門

相關新聞

台中太平8戶民宅遭大火吞噬！16歲少女送醫

台中太平8戶民宅遭大火吞噬！16歲少女送醫

台中市太平區光興路1432巷昨（5）日晚間發生嚴重住宅火警，狹窄巷弄內火勢猛烈延燒，烈焰直竄天際，現場一度宛如火海。消防局晚間7時51分接獲報案後，緊急出動大量人車前往搶救，歷經近2個半小時，火勢於晚間10時15分完全撲滅。

彰化伸港倉庫大火　恐怖黑煙竄天

彰化伸港倉庫大火　恐怖黑煙竄天

5人登山隊攀雪山　1人失溫無呼吸心跳　

5人登山隊攀雪山　1人失溫無呼吸心跳　

國一南下晚間驚傳火燒車　火球吞車頭

國一南下晚間驚傳火燒車　火球吞車頭

即／桃園八德掩埋場大火竄濃煙　14里快關窗

即／桃園八德掩埋場大火竄濃煙　14里快關窗

關鍵字：

戒指卡手消防救援潤滑液魚線脫困手指腫脹

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面