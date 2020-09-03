陸製337萬口罩混充MIT！加利老闆曝「內幕」：快把我踢出國家隊

記者柯沛辰／綜合報導

新北市八里區加利工廠身為「口罩國家隊」，遭查獲8月從安徽輸入337萬片非醫療用口罩，再加工製成MIT口罩流入市面。不過，加利董事長林明進3日晚間吐露辛酸內幕，稱進口的大陸口罩是工業級，防護率達99%，比國家隊的品質更好，他沒有對不起國人，也不後悔，「希望政府趕快把我們踢出國家隊，員工已經快要受不了了。」

林明進表示，他剛開始加入國家隊，以國家隊為榮，但做到後來，他以國家隊為恥，「因為做到後面，我除了可以給員工錢以外，也會要了他們的命，我沒有辦法給我的員工休息，我們每天只為了趕政府的需求量，必須日以繼夜地來趕工，沒辦法休息。」

▲加利老闆林明進現身受訪，強調他生產的絕非黑心口罩。（圖／東森新聞）

林明進說，很多國家隊工廠都有類似情況或作法，但他不方便透露，因為從政府集中徵用到5月31日，6月1日雖開放自由買賣，但仍規定「定額徵用量」。不過，有兩個廠商拒絕繳交定額徵用量，光他們就佔了每天800萬徵用量中的160萬片。

他說，「這個數字非常龐大，他們6月足足一個月沒有交貨，但後果由我們這些小咖的國家隊廠商承擔，一個月要多扛7.2%的量，到了8月份依舊要扛6.8%的量。」

林明進氣憤表示，工廠人員本來就已經負載很大了，現在又要填補其他廠商不交的量，根本沒辦法負荷，「再加上之前有一些少數的混帳國家隊，把一些不良品混在裡面，那是刻意加進去的！結果疾管署說，我們必須要來分擔這些數量，其實我心裡很不平衡。」

他強調，他是直接在中國大陸買原料，委託朋友在當地代工生產，「那個不是普通的醫用口罩，因為醫用口罩的防護效力很差，防護率只有95%，但是我交給政府的實名制口罩，是工業級的口罩，我有送測過，防護效力99.8%，所以我敢打上的我商標Carry mask，用我23年的商譽做賭注！」

▲加利老闆拿出檢驗單，證明他生產的口罩防護率達99％，比一般醫療級口罩更高。（圖／東森新聞）

林明進說，如果今天口罩檢測出來是爛東西，大家可以罵他「黑心」，但今天這些口罩送去檢測，他可以拍胸鋪保證，台灣沒幾家國家隊廠商能比得上他，歡迎現場記者媒體去買、去找有打上Carry mask的口罩，然後送去檢測，防護數據絕對差不多都是98、99%，絕對不會有95%的。

「你們敢聽真話嗎？」林明進指出，口罩國家隊的口罩有幾家能夠達到標準？有多少人阻抗都超標？但他敢說，他生產的口罩是目前最好的，而且每一批分裝前都會檢測，「我真的不是黑心工廠，我不好，我可以承擔這個法律責任，但我不這樣做，我的人員沒辦法休息，會把人累死掉，除了給他們錢，我不知道還能給他們什麼東西，我會要了他們的命。」

他表示，這次事發後，他也跟食藥署的官員說，「希望你們趕快把我踢出國家隊，我不要當國家隊了，今天如果我不是國家隊，我可以每周給員工排休，口罩也可以外銷國外，現在台灣已經沒幾家廠商可以出到歐盟、美國那種level2的口罩等級，我可以很驕傲地跟各位講，我可能是台灣少數可以出level2，更有可能是第一家可以出到level3的工廠。」

▲他強調，進的是陸製工業用口罩半成品，規格更高，經他們工廠加工後，一樣是MIT口罩。（翻攝自臉書社團／細說淡水、我是五股人）

林明進說，希望食藥署趕快動用公權力，用特急件把這些扣下來的口罩送去檢驗，好好看看它的防護效力，跟國人和社會大眾報告檢驗結果，「我不好的部分我可以承擔，但我跟各位保證，這些口罩防護率沒有99%，也有98%，拜託告訴國人這些口罩是安全的！至於造成社會恐慌，我真的很過意不去，很對不起消費者，也願意承擔後續所有責任及善後。」

他透露，他的朋友有接日本的單，不想接台灣的單，理由是台灣的價格不好，是他苦苦拜託，盼讓員工休息，對方才勉為其難答應。至於價格部分，他從那邊進口是每片0.35元人民幣（約新台幣1.5元），但他願意用生命擔保，經他們加工後的品質是最好的、國內最頂尖的。

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