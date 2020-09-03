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雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

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 ▲雲林縣動植物防疫所與台大植物醫院合作，導入植物醫師制度，以台大教授群及專業團隊為後盾，提供即時病蟲害診斷，使農民精準安全用藥。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣動植物防疫所與台大植物醫院合作，導入植物醫師制度，提供即時病蟲害診斷，使農民精準安全用藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是國內蔬菜最大產區，農產品食用安全一直是大家關心的議題，消費者最擔心莫過於農藥殘留，為改善農民用藥習慣，雲林縣動植物防疫所與台大植物醫院合作，導入植物醫師制度，以台大教授群及專業團隊為後盾，提供即時病蟲害診斷，使農民精準安全用藥，協助生產優質安心的農產品。

雲林縣動植物防疫所表示，在各蔬果批發市場陸續建置新式農藥殘留快速檢驗儀器之際，以往採用生化法檢驗方式已完全被取代，倘農民未遵循農藥使用規範及安全採收期，往往殘留檢驗超標，除遭受裁罰，更讓消費者疑慮，倘農民有蔬果殘留農藥問題，可向雲林縣動植物防疫所陳訴意見尋求協助，或由該所轉介植物醫師輔導正確且多元的病蟲害防治方法。

目前已於林內、莿桐、西螺、二崙、崙背、虎尾、褒忠、東勢、古坑、斗南、大埤、土庫、水林農會設立植物醫師診斷諮詢聯絡窗口，若農民有病蟲害診斷需求及用藥問題，只要洽詢當地農會，就可聯繫雲林駐地植物醫師協助。雲林縣動植物防疫所協助確保送至消費者手中的農產品安心無虞，是安全農業的目標。

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