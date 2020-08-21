貿協董事長黃志芳參訪台東　助農產品進軍國際

▲參訪台東釋迦園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為協助台東農產品進軍國際，台東縣長饒慶鈴邀請外貿協會董事長黃志芳至台東參訪，與台東縣各農會代表及農企業者進行交流，在疫情的影響下，外銷現況及農產品海外市場的行銷策略，及精緻農業與農產品推廣等議題交換意見。

台東縣工商投資策進會表示，台灣釋迦外銷量8成以上來自於台東且逐年成長，由於受到大環境疫情影響，國內外消費者更重視食安與健康，因此饒慶鈴特別加強推廣有機農業，也帶給台東優質農產品外銷之良好契機。歷經5年研發，台東農改場已開發出全果冷凍技術，突破過去鮮果不耐長時間儲運所形成的外銷障礙，未來部分釋迦將以安全美味的加工果品形式呈現給海外消費者，預期將可開拓5至10%的外銷市場。

饒慶鈴表示，台東縣政府非常關心農產品的產銷與品質，因此在市場上建立了好口碑，已成為高端消費市場的主流農產品。感謝外貿協會關心與支持台東的農業發展，將為在地的優質物產推向國際市場，帶動台東的經濟發展。



黃志芳則表示，貿協自2014年迄今，連續7年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理臺灣體驗之旅，邀請多國企業代表及媒體來到台東，廣為曝光台灣東海岸產業特色。期勉繼續與政府攜手合作，共同推廣多樣化合作計畫，從農業、觀光、數位行銷，包含舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者之外銷出口。

►靠這樣年輕20歲





►二手票券豐富你的生活



▲參訪台東釋迦園。（圖／記者楊漢聲翻攝）