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「臺灣農產嘉年華plus」網購更好買　超過1萬5千項國產優質農產品等你來選購！

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▲▼臺灣農產嘉年華plus,網購,國產,農產品,行政院農業委員會。（圖／行政院農業委員會提供）

 ▲上半年受到消費者好評的「臺灣農產嘉年華」網購活動，農委會應要求加碼延長囉！

圖、文／行政院農業委員會提供

上半年受到消費者好評的「臺灣農產嘉年華」網購活動，農委會應要求加碼延長囉！即日起至12月31日，消費者只要在農委會合作的60家電商平臺購買國產農產品超過500元以上，就能拿到農委會回饋給消費者的100元，滿2,500元就有500元的回饋金，總計有超過1萬5,000項國產優質農產品，這次讓你更好買，歡迎民眾上網點點手指選購！

▲▼臺灣農產嘉年華plus,網購,國產,農產品,行政院農業委員會。（圖／行政院農業委員會提供）

▲農委會號召國內電商平臺共同辦理「臺灣農產嘉年華」網購活動，讓消費者除在家購物防疫，同時也能幫助農民。

農委會於日前召開「臺灣農產嘉年華plus-滿500送100」網購活動記者會，該會說明，農漁民在這波疫情下確實受到影響，因此在2月份即號召國內電商平臺共同辦理「臺灣農產嘉年華」網購活動，讓消費者除在家購物防疫，同時也能幫助農民。原規劃到6月30日的網購活動，銷售期間國產溯源農產品銷售總額達4.5億元、超過40萬人次購物，確實為農漁民帶來穩定的收益，為持續順應目前消費者轉向網路消費的趨勢，特別將活動延長至12月31日止，除能讓消費者購買更多優質國產農漁畜產品外，預計將能幫助更多的農漁民轉型走向電商通路。

▲▼臺灣農產嘉年華plus,網購,國產,農產品,行政院農業委員會。（圖／行政院農業委員會提供）

▲農委會強調，這次加碼延長的「臺灣農產嘉年華plus」網購活動，除了高額購物金回饋外，每週四晚上8點都會有不同特色的直播主共襄盛舉。

農委會強調，這次加碼延長的「臺灣農產嘉年華plus」網購活動，除了高額購物金回饋外，每週四晚上8點都會有不同特色的直播主推出好康商品、玩拉霸送網購熱銷商品、留言互動抽獎等，並依節慶時令推出特色優質國產農漁畜產品，歡迎大家把握機會上網購買優質國產農產品。

農委會最後表示，趁著網購在疫情期間的逆勢成長，該會與電商平臺將持續共同辦理網購促銷活動，希望藉此拉高國產農產品在網路銷售的比率，讓更多消費者能購買到優質的國產農產品，這次活動更邀請臺灣好媳婦佩甄作為「臺灣農產嘉年華plus」形象大使，歡迎民眾一起上網點點手指，一同「防疫助農」！

▲▼臺灣農產嘉年華plus,網購,國產,農產品,行政院農業委員會。（圖／行政院農業委員會提供）

▲臺灣農產嘉年華plus形象大使-臺灣好媳婦佩甄。

欲知更多相關優惠活動，請洽「臺灣農產嘉年華plus-滿500送100」活動官網：https://is.gd/xhF5tT

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