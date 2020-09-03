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男腰上綁「一大包」出門！鄰居看到會打招呼　網大喊：富豪的象徵

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲男突發奇想，腰上綁1公斤蒜頭出門 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

國內蒜頭從七月開始，每週漲價至今一公斤已飆破300元， 一名男網友搞笑發想，將蒜頭裝進塑膠袋裡綁在腰上出門，沒想到鄰居開始會向他打招呼，警察臨檢也變客氣，麵線店老闆還多送兩塊大腸。讓他驚訝直呼「原來成功真的需要方法，蒜頭真的貴！」

原PO在臉書「爆廢公社」搞笑發文，國內大蒜價格不斷上漲，自從在腰上綁上「一袋蒜頭」後，「鄰居看到我會打招呼，警察臨檢態度客氣，客人看到我態度明顯尊重，在員工面前講話可以大聲了，搭公車都有小學生讓座，連吃麵線老闆大腸都多送兩塊」，沒想到蒜頭這麼有用。他還笑說，「這一袋可以吃三個便當，香腸伯以後改賭蒜頭送香腸好了。」

請繼續往下閱讀...

▲國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今，昨日西螺果菜市場交易行情價每公斤均價300元，傳統市場蒜頭每台斤200元、蒜仁210元，大蒜如今物以稀為貴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜市場上昨（1）日交易行情價每公斤均價333元。（圖／記者蔡佩旻攝）

貼文一出後，笑翻大批網友們，「我家蒜頭超過一公斤，我是土豪」、「賭蒜頭送香腸，我笑炸了」、「做生意需要用到蒜的都快哭了」、「我現在去吃麵都不付錢，直接給一包蒜頭，店家看到都感動得雙膝下跪」、「富豪的象徵」、「出門遊走，蒜頭要有」、「所以現在我不買台積電我買蒜頭」。

據了解，國內蒜頭供需約在每年近7月耗罄，此時必須倚靠進口蒜頭來銜接需求，9至11月開始栽種後一直到隔年清明節前後採收。今年因疫情影響，進口貨櫃檢疫相當嚴格，以往年需進口約400櫃每櫃約24噸的大蒜，今年至今只進來約40櫃，完全是供不應求。

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