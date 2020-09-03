才說不怕買到假貨！　加利Carry mask就在「52國家隊認證」名單內

▲加利科技出產印有Carry mask鋼印的口罩。（圖／記者許立昕攝）

記者黃君瀚／綜合報導

日前台灣各地掀起口罩搶購潮，為了避免民眾買到無防護功效的山寨款，本站整理了52家獲得「口罩國家隊」金字認證的廠商，諷刺的是本次出包的加利科技大名就高懸名單之中，無疑讓實際的安全性打上大大問號。

本站新聞〈看準許可證字號！52家口罩商「有雙重認證」買免驚〉報導，統計至今年6月1日為止，台灣一共有52家醫療口罩廠商經衛福部核發許可證，且這些廠商同時還是口罩國家隊的成員，基本上就是能讓民眾安心的正貨，其中包含加利科技有限公司八里廠。

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衛福部長陳時中今（3）日受訪表示，該名業者屬於累犯，相當不應該，未來研擬口罩必須「逐片標示」MIT、醫療用等字樣來杜絕類似情況再發生。他也透露，另外還有一家有類似的情況，已經進行調查。

▲北部經認證的口罩商（依縣市排列），今爆出廠商混雜大陸製，國隊招牌蒙塵。（圖／記者曾筠淇製表）

食藥署今日下午召開臨時記者會表示，昨日會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於109年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧對外說明，她表示，加利科技有限公司是拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」大陸進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品，皆印有該公司Carry mask鋼印。

▲中、南部經認證的口罩商。（依縣市排列）（圖／記者曾筠淇製表）

遲蘭惠說，倘民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

加利科技成立於1997年，為通過ISO國際品質認證工廠，主要為生產工業用及一般民生用一次性不織布及防護性耗材產品為主。他們初步對外回應不清楚為何會混入大陸製口罩。