新北消保官：轄內藥局停賣carry mask口罩配合調查

▲口罩國家隊混充大陸製口罩。（圖／梁世民藥師授權提供）

政治中心／台北報導



新北市傳多家藥局收到「口罩國家隊」寄來的實名制口罩，拆箱後因發現夾有簡體字列印的「产品合格证」，疑有陸製口罩混裝之嫌，3日新北市衛生局及消保官率隊赴三重6家藥局稽查，其中僅一家貨源是來自加利科技，但未見簡體字合格證，不過，因產品流向不明，為確保消費者權益，立即要求新北所屬藥局查察凡有進加利生產口罩者先行停賣，以利檢調後續調查。

新北市驚傳多家藥局收到「口罩國家隊」寄來的實名制口罩，拆箱後赫然發現夾有簡體字列印的「产品合格证」，並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，經查是出自新北市加利科技八里廠。

▲新北市藥局收到印有「产品合格」字樣的口罩，消保官出面調查。（圖／新北市政府提供）

新北消保官指出，消息是昨天從藥局自己的群組裡傳出，有多家藥局在群組裡反應並互相提醒檢查。新北市消保官獲知訊息後，今天上午立即赴轄內藥局進行調查，以確保消費者權益。

消保官說，由於沒有要求「口罩國家隊」徵用的口罩必需打印MIT字樣，也沒有要求廠商封箱外必需標示MIT，所以各廠商仍可打印自己公司品牌LOGO，且實名制包裝都已是散裝，從消費端是看不出來貨實際從哪來。這次主要是因藥局收貨拆箱後，夾帶了簡體字列印的「产品合格证」才露陷，因擔心有混裝情況，因此要求先行停賣。

有藥局接受訪問表示，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，都會先拆箱進行檢查，首先確認口罩數量，進行分裝時會順便確認口罩有無瑕疵，以避免消費爭議。

這批混裝陸製口罩的實名制口罩經查來自八里區加利科技，該工廠表示有接獲許多藥局反映，但不清楚為何會混入陸製口罩，公司會配合檢調調查。