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翻出「2種加利口罩」戴心酸...苦主哀：還有52片　網揭如何分辨

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▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲許多民眾都因為加利為國家口罩隊才購買。（圖／記者許立昕攝）

記者曾筠淇／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬餘片的陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。一名網友PO出了家中的口罩庫存，想不到竟有高達三分之一都出自加利，且一個月前領取的鋼印字樣與上週所領的明顯不同，讓他不禁直呼，「根本戴心酸的啊！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「家裡好多加利口罩」為題發文，加利科技貴為口罩國家隊的一員，贏得不少民眾信任，豈料竟被藥局發現包裝印有簡體字。不少民眾得知後，紛紛檢查口罩上的鋼印是否為台灣製，原PO回家後也發現，自家的口罩竟印有2種截然不同的字體，不幸「中獎」。

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▲家中翻出不少加利口罩。（圖／翻攝自PTT）

▲民眾在家中翻出不少加利口罩。（圖／翻攝自PTT）

原PO家中的口罩庫存有高達三分之一都出自加利，他PO出的照片左方為一個月前所領；右方則為上週所領，而兩者鋼印字體明顯不同，無奈領取實名制口罩卻還不得安心，讓他不禁直呼，「這幾天根本戴心酸的啊！」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「國家隊保證」、「恭喜加入國家隊」、「中國的就算了，但不要假裝成台產」、「謝謝國假隊」、「就效果好外壞而已」。另外也有網友幫忙分辨產地，「右邊那兩排大陸的，鋼印分比較開」、「左邊的字體密集比較漂亮應該是台製？右邊字和字中間空隙大」。

▲加利科技風波。（圖／翻攝自Facebook／蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區）

▲加利的口罩鋼印確實有差異。（圖／翻攝自Facebook／蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區）

貼文也釣出許多苦主現身表示，「我在藥局買的也是這家公司出的」、「7月買到的實名制口罩也是」、「家裡也找到一些，還好還沒用，很惡質的廠商」、「我家52片，傻眼」、「50片報到」、「我三重，手上實名制口罩大概有50片以上都是這家」、「還有47片…」。

據悉，加利混用陸獲流入實名制通路，主要供配在新北市的10個行政區，包含三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，另外也有提供宜蘭縣、台北市等少數藥局。食藥署表示，加利口罩印有「Carry mask」的LOGO，今（4）日起至11日皆可至實名制藥局或衛生所進行換貨。

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