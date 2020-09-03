口罩國家隊「加利科技」混充大陸製　食藥署：8月就查獲337萬餘片

▲口罩國家隊混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市由口罩國家隊配送實名制口罩，被藥局發現包裝內有簡體字列印的「产品合格证」，並標示為大陸安徽省某工廠生產，食藥署今（3）日下午召開臨時記者會表示，昨日會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於109年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

食藥署稍早發出的採訪通知揭露，該藥局收到的口罩，是由加利科技有限公司生產。新北市藥師公會理事長陳昭元表示，該廠生產的口罩約配給200多家新北市藥局，占全市1/5，昨日已請使用到的藥局先行下架，預估下架50萬片，目前全案已交由士林地檢署偵辦中。

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▲實名制口罩混大陸製，食藥署召開記者會說明。（圖／記者許靖騏攝）

下午記者會由食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧對外說明，她表示，加利科技有限公司是拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」大陸進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品，皆印有該公司Carry mask鋼印。

食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。

經查，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區，分別為三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。

遲蘭惠說，倘民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

據了解，加利科技是一家位於新北市八里區鄉間的口罩工廠，1997年取得工廠登記，在SARS時期也曾參與過口罩生產，今年加入口罩國家隊，是全台唯二可以隔天交貨的工廠。

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