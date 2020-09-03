國家隊口罩混進「大陸安徽製」　加利科技：不知道為何會這樣

記者陳豐德／新北報導

新北市多家藥局2日收到郵局寄來，由「口罩國家隊」製造的口罩時，赫然發現有疑似大陸地區製口罩混雜其中，據查證部分藥局在拆箱後發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」，且都來自八里區加利科技所生產產品，但目前工廠對外宣稱也不知道為何會混入中國製口罩，將配合市府單位調查。

▲消保官到藥局發現國家隊的口罩竟然有大陸製。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



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據接受調查的藥局指出，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，都會先拆箱進行檢查，首先確認口罩數量，進行分裝 時會順便確認口罩有無瑕疵，以避免消費爭議。其中部分藥局昨日在拆箱後發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」並標示生產廠商為大陸地區安徽省某工廠，藥師已稟持專業下架該項產品，故民眾今日可能在新北市部分藥局買不到實名制口罩，也請民眾體諒。

消保官表示，已要求藥師及新北市藥師公會做好把關工作，不要讓消費者買到問題口罩，新北市政府會持續密切關注本案之相關調查結果。消費者如有 相關消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

加利科技成立於1997年，為通過ISO國際品質認證工廠，主要為生產工業用及一般民生用一次性不織布及防護性耗材產品為主。他們初步對外回應不清楚為何會混入中國製口罩，稍晚會對外發布完整聲明。

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