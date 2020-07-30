小番茄拜拜被罵「會烙賽」　他傻：火龍果就可！網嘆禁忌：還不是人吃下肚

▲拜拜眉角多！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

隨著9月中元節將到來，不少婆婆媽媽也準備採買供品！不過有男網友抱怨，家裡最近拜拜，幫忙買了水果回來，豈料家人看到小番茄後，秒大罵不能拜，更強調「籽很多，拜了會烙賽」，讓原PO超錯愕。有內行解釋，「因以前番茄籽都隨水肥澆菜，籽會發芽長出來，認為拜神不敬」，不過隨著現代人思想開放，覺得照拜沒差。

一名男網友在臉書《爆怨公社》劈頭直罵「有時候真的很不爽一些習俗」，日前親友要拜拜，請託原PO幫買水果供品，由於對方當下沒指定，「正常人通常都會買自己喜歡吃的水果！」

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不久後，原PO提著水果回來交差，怎料親友一秒失去理智線大罵，「小番茄不能拜啦，你怎麼買小番茄，番茄不能拜、芭樂不能拜，你不知道嗎？」雙方對話超火爆，如下：

▲家人不肯拿小番茄當供品！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO：為什麼？



親友：因為番茄籽很多，拜了會烙賽



原PO：啊我買火龍果，你怎麼不說不能拜，火龍果籽比番茄多啦



親友：反正番茄就是不能拜就對了

事後，原PO冷靜下來，他認為誠心最重要，「沒有要不尊重習俗的意思，單純很不爽而已，可以不要歧視小番茄嗎？」

文章曝光後，掀起網友們熱議，「我公婆都照拜耶，除了榴槤沒拜而已」、「哪一個水果沒有籽的？」「我平常也沒在拜拜的，上次為了買拜拜水果當場問了在場的婆婆媽媽，哪些是能拜的？要買單數還是雙數？怕被罵連單雙數量都問」、「因為那時候火龍果沒進口，神明不知道」。

有內行解釋，「早期番茄是用水肥澆肥的（又便宜）， 因此才有不敬一說，但是我覺得任何水果都可以拜，難道要讓神明營養不均嗎？拜的人心誠則靈」、「以前番茄、芭樂籽都隨水肥澆菜，籽會發芽長出來，所以認為拜神不敬」、「芭樂、釋迦好像也不能拜，中元節不能拜香蕉（招）梨子（你）鳳梨（來），蘋果最安全」。

▲網友論戰！（圖／翻攝爆怨公社）



日前本站曾整理《拜拜要用哪些水果？招好運v.s.禁忌曝光...釋迦=佛頭別放！》，其中安全牌包括蘋果、橘子等，而於芭樂、百香果因為子很多不易消化也較不適合，另外像是空心的水果，如蓮霧會漏財，太酸澀的水果如檸檬也較不適合拿來拜拜。