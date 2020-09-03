撞見好市多普渡！他好奇供品去向「釣出員工正在吃」　意外曝暖舉

▲民眾拍下台中好市多普渡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

9月2日是中元節，不管是民眾或是店家，都要準備「好料」祭拜好兄弟。有一名男網友2日下午到台中好市多，看到好市多也忙著普渡，但他就發現「中間是滿滿的熱食部」，突然好奇商品拜完之後會怎麼處理。貼文吸引自稱店員的女網友現身，也有人曝光好市多相當暖心的一個舉動，話題引發討論。

這位男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，「台中店普渡，中間是滿滿的熱食部，其實我有點好奇這些拜完會怎麼處理」，之後也補充說，他不是要指控好市多可能再上架，真的只是單純好奇這些供品去了哪裡，「我不擔心什麼退貨再上架啊？我只是好奇，為什麼要覺得我很擔心？」

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貼文一出，就有人馬上回應「發給員工吃啊！這個不用你擔心」、「員工吃掉啊……各個公司行號普渡不都是渡到員工的五臟廟。」話題釣出一位似乎是好市多店員的女網友表示「我們員工自己吃光了喔～」，還笑說「看到這篇文的時候正在吃。」

也有前店員透露「他們會放員工休息室讓員工食用的，至於糖果餅乾飲料也會分給員工哦（之前在好市多打工過有領過拜拜品）」、「當然是分給員工（前員工路過）。」

留言中還有一位女網友曝光台中好市多的暖舉，「有些拜拜完的，或是NG商品但是還是可以使用／食用的，台中costco會捐贈給社福團體」，她說自己之前工作的單位，每週都會去好市多領民眾退貨的衣服、物資，或是品相不好但是還能食用的蔬菜水果或是肉品。