當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，為了減少開支將黨部的部分人事移師到立院黨團運作的方式，過去便受到外界質疑；此外，黨發言人黨團缺、領立院薪水，連黨內都都有雜音，認為黨團、黨部應分開運作，才是真正有效利用資源。甚至還爆出立委高虹安直接在內部會議中槓上文宣部，放她1人面對媒體，承擔敗選責任。

對此，高虹安3日受訪表示，功能編制上，初期人比較少，大家會兼做很多事情，會議中大家討論每個助理分配是哪邊，以前可能黨主力在黨團，大家混著做，「稍微有掉在地上的部分（指事情），大家討論分工，才不會掉在地上撿沒人撿的事情」。高說，這都是在會議提出檢討改進，不是吵架，「寫的很誇張，搞得我很兇」。

至於被形容是「寄生國會」，民眾黨文宣部主任柯昱安說，文宣部業務還是以5位委員為主，自己在黨團也有掛副主任職務，任務就是行銷黨團業務，整個文宣部完全下去支援黨團運作。

柯昱安表示，有時候黨部有些需要文宣部支援的地方，我們就是把權責劃分的清楚一點，有些委員的期待比較高一點、有時候做得不是那麼周到，也是要請他們諒解，「我們就是努力改進，符合他們期待」。

柯昱安強調，目前沒有寄生國會這種東西，到現在為止，文宣部在黨團這邊每天發布的內容都跟黨團息息相關，「我們很全心全意在黨團這邊協助黨團政治作戰，不會覺得這件事情叫做寄生國會，是全心全意在這邊協助黨團運作」。