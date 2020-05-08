人臉辨識公司Clearview 停賣資料給私人機構　避免侵害隱私爭議延燒！

▲AI面部辨識有觸犯隱私法問題。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

Clearview 是美國一間提供面部識別軟體的技術公司，主要銷售給執法機構。它們開發了一種技術，可以將人臉與網路中抓取的圖像數據庫，超過30億張的圖像進行比對，不過，這也引起侵犯隱私的質疑，甚至因此挨告，根據最新法律文件顯示，Clearview 將不再向私人公司和非執法機構出售資料，還將終止伊利諾州的所有合約。

Clearview 是在今年1月，被伊利諾州居民控告侵害他和其他民眾的隱私，違反《伊利諾州生物識別訊息隱私法》。

該公司最新的說法是，將終止該州所有合約，採取措施防止收集伊利諾州居民的數據，也不再向私人公司和非執法機構出售軟體，但未來仍將繼續履行核心使命，協助全國執法機構確定犯罪肇事者和受害者，包括人口販運和虐待兒童等罪行。

Clearview 主要是利用Facebook、YouTube等各大社群媒體蒐集人臉圖像，聲稱建立一個超過30億張圖像的人臉圖庫，讓執法機關可以把拍到的照片和圖庫資料比對，更迅速地逮捕犯罪份子，或是確認各種犯罪行為的受害者。

該公司聲稱，資料庫已提供給包括FBI、美國國安局和警局使用。

不過，YouTube有規定禁止任何人從其平台收集可識別個人身份的數據，而Clearview也承認觸犯了這項政策。

雖然承認錯誤，但Clearview 執行長人洪頓（Hoan Ton）打算挑戰YouTube和Twitter發出的停止訪問函，認為擁有收集人們公開照片的權利。 洪頓說：「我們的法律顧問已與Twitter取得聯繫，並正在處理中。但是，對公共資訊也有第一修正案。因此，我們建構資料庫的方式，是僅獲取公開資訊並以這種方式對其進行索引。」

據了解，Clearview除了收集照片外，還使用它們來訓練AI識別人。

在未經當事人許可的情況下，如何使用照片和視頻來訓練AI的問題，至今仍是懸而未決的問題。

據外媒報導，Clearview 已收到 Facebook、YouTube、Twitter 和其他公​​司發出的禁令，不准使用用戶資料，除了伊利諾州的訴訟外，Clearview 還將面臨加州、紐約和佛蒙特州的法律訴訟。



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