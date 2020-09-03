100多枚小炸彈狂轟！保加利亞示威「逼總理下台」　場面火爆警水砲車怒噴

▲保加利亞示威。（圖／路透社）

文／中央社



保加利亞近兩個月來，街頭反政府遊行連續不斷，國會開會著手討論新立憲計畫。今天有數以千計民眾聚集國會大樓前，與警察發生衝突，造成超過45人受傷。

近數週來在首都索菲亞及其他城市街頭，每天都有民眾抗爭，示威活動阻斷交通，施壓總理巴里索夫（Boyko Borisov）與首席檢察官蓋謝夫（Ivan Geshev）下台，理由是貪腐和政商勾結。

法新社報導，國會大樓今天四周布滿鎮暴警察與警車，抗議民眾在試圖衝破防線時，與警方爆發衝突，導致多人受傷。根據多位醫院主管表示，計有超過45人受傷，其中包括至少27名警察與幾名記者。

路透社報導，一些抗議者向重裝備警察丟了100多枚小型炸彈與鞭炮，警方則動用水砲回擊。警方說，大約有60人被逮捕。

在國會中，總統拉德夫（Rumen Radev）呼籲總理巴里索夫的中間偏右政府請辭，並要求多位副總理駁回立憲計畫。

他說，人民走上街頭，不是因為缺乏新憲法，而是領導人缺乏道德、政治貪瀆，國家遭腐蝕。

巴里索夫已承諾辭職，條件是國會要同意他的提議，選舉產生國民大會，以對新憲法草案進行投票。根據新憲構想，將進行司法獨立改革，並將副總理人數減半。