川普挺17歲「民兵少年」槍殺2示威者是自衛：他有可能被殺耶

▲美國總統川普認為加入民兵組織的里騰豪斯，開槍僅是為了自衛。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一（8月31日）表示，在威斯康辛州基諾沙（Kenosha）向示威者開槍、造成2死1傷的17歲少年里騰豪斯（Kyle Rittenhouse），只是做出「自我防衛的行為」。他的態度顯然認為少年沒有做錯，而他在記者會上反過來指控總統候選人拜登及民主黨，聲稱「左翼政治暴力」因他們而起。

《福斯新聞》（FOX News）報導，川普周一在白宮進行例行防疫簡報，當提到來自伊利諾州的里騰豪斯時，川普顯然支持少年當時是為自衛才對示威者開槍。他說少年手上若沒有武器，「他當時身陷麻煩，他可能會被殺死。」

事件回溯至8月23日，非裔男子布雷克（Jacob Blake）當天手無寸鐵要走回車上，卻遭警員近距離朝背後連開7槍，最終下半身癱瘓，引爆基諾沙3天3夜的憤怒示威。示威者無視城市宵禁，堅持上街控訴種族歧視與警方濫權，在場的也有自組「民兵巡守隊」保護商家的清一色白人組織，里騰豪斯就是其中一名成員，他們同樣無視宵禁。

▲里騰豪斯先是在追逐中跌倒，隨後轉身朝示威者開槍。（圖／路透）

目擊者指出，一名少年坐在地上持步槍朝人群擊發，隨即起身揮舞步槍，接著警笛響起，示威者大喊有人開槍殺人。後來推特的影片顯示，里騰豪斯當時因不明原因被數名示威者追逐，跌到地上後便轉身開槍。里騰豪斯事後被控一項一級謀殺罪，他的律師團宣稱他當時是出於自衛而開槍。

川普忽略示威者對不斷發生的非裔之死和警察濫權的憤怒，指控拜登和其所屬的民主黨是全美「暴動」的主使者，因為在「左翼城市、左翼政客、左翼市長」的治下，這些「民主黨治裡的城市」都沒有發生暴動。他更大加指控「極左政客利用他們的話術煽動暴力。暴民和拜登都有政治傾向，他們都選擇站在激進左翼這一邊。」

川普表示他計畫於美東時間周二（1日），讓國民衛隊開進基諾沙執行「法律與秩序」，一如他在華盛頓特區與明尼亞波里斯的做法。他說部署會很快，也會很快將失去的城市奪回來。