獨／囚少女密室造價曝！7天搶建　「保護色」外牆神偽裝屋頂水塔



▲羅育祥加蓋的天花板密室，被判定是違建，縣府將優先排拆。（圖／東森新聞，下同）



記者陳凱力／新竹報導

羅育祥日前用來囚禁高雄14歲少女的天花板加蓋密室，麻雀雖小，五臟俱全，不只有衣架、冰箱、空調、電扇，還有一套乾濕分離的衛浴設備，宛如隱密牢房，根據當地人說，這樣的加蓋違建工期短、價格一般，鄰居若不特別注而未舉報，幾乎不會有人知道。

羅育祥的「天花板密室」曝光後，讓好不容易歷經5年才差不多售完的豪宅小社區又面臨買家退訂的窘境，從社區外觀看起，5戶一連棟、共兩棟的透天豪宅，清一色都是四樓建築，只有羅家的這間，在天花板凸出一塊。

▲縣府證實，羅育祥的密室違建從未被舉報過。



2坪大小的加蓋空間麻雀雖小卻五臟俱全，不論衣架、冰箱、空調電扇，就連乾濕分離的衛浴設備都有，當地人說，違建到處都有，但羅育祥加在樓頂，即使外面人看到，加上違建的外牆磁傳和原外牆都一樣，頂多以為是水塔放置處而已，根本無法想像裡面是「囚禁密室」。

據了解，這套密室違建應屬輕鋼架加蓋，配上簡易型乾濕分離浴室、防水施工等，大約20萬可以搞定，由於水電、衛浴、清隔間施工可能需分開進行，植筋加強1天搞定、防水1天、浴室固定乾燥約2天…前後加起來，約一個星期就可以搞定，加上內部設備，總造價約在30萬以內。

▲▼外界懷疑，密室可能是羅育祥為了躲避刑責而加蓋的。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新竹縣工務處使用管理科長涂添惇受訪表示，這間2坪大的密室隔間，確定是違建，目前還不清楚加蓋的時間點，不過可確認的是，過去並無檢舉紀錄，縣府1日已請竹東鎮公所依規查報，之後按程序還要發文通知改善，若未依規定改善，才由縣府排拆；由於這間密室違建已經嚴重影響治安，縣府也將本案拉到排拆名單前幾名的「優先排拆」，若快一點，應該這1、2個月就會拆完。

外界也懷疑，這間密室豪宅是在羅育祥前案宣判前購入，又與羅母、羅育祥無地緣關係，可能是羅育祥為了躲避刑責才預謀性的加蓋，且密室與四樓之間並無樓梯，若要進入密室，唯有從四樓房間的上下舖進入，住在密室下的羅妻，卻聲稱不知情，也讓人無法信服。

「積雪草煥活新生組」修復、保濕超有感

►「保全李宗瑞」下藥性侵2少女 警搜手機、情趣內衣…媽媽全程見證



►盧男「帶手機逛街耍警察」 警追30隻監視器找到「關鍵天眼」



►31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅 「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬



►影／國一少女出新竹高鐵後失聯 媽媽急瘋「PO奇怪網友對話」協尋