千萬豪宅頂樓凸一塊！保全李宗瑞違建密室內部曝　進入得過三關卡

▲羅家頂樓的凸起加蓋違建只有2坪大，非常狹小。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

「保全界李宗瑞」羅育祥用來囚禁高雄14歲少女的密室，就蓋在新竹縣竹東豪宅的4樓天花板上，不只加設衛浴空間，還有電扇、衣架、食物箱，宛如隱密牢房，要進入還得過三關。新竹縣工務處比對竣工圖確認是違建，將會查報排拆。

這棟豪宅10戶當中，在案件發生後，有2名買家立刻退訂；而最邊間是羅嫌的房子，有別於其他9戶，就羅家這戶長得最特別。《東森新聞》直擊，羅家頂樓的凸起空間只有2坪大，非常狹小，且其他棟建築物都無類似凸起物，因此懷疑很有可能是羅早有預謀自行加蓋。

▼其他棟建築物都無類似凸起物。（圖／東森新聞）

▼拿出執照竣工圖一比，原本頂樓是平的，根本沒有凸起空間。（圖／東森新聞）

比對當初執照竣工圖，原本頂樓是平的，根本沒有凸起空間，也就是說這間加蓋密室根本是違建。新竹縣工務處使用管理科長涂添惇受訪表示，羅男有加蓋違章建築，會請立即請竹東鎮公所依規查報。

羅男4樓房間天花板上別有洞天，只是想進入密室不容易，得經過三個關卡，不只要把上下舖的床舖當作樓梯，接者把下拉式暗門拉開，再把內側掀門往上推，才能進到2坪大的密室內。密室內包含電扇、食物箱和大娃娃，甚至有衛浴空間，宛如是一間隱藏式牢房。

這棟千萬豪宅1樓是私人會館，關係人王姓男子就住1樓，身兼管理員，2樓、3樓出租，4樓有兩間獨立套房。特別的是羅妻明明就住在密室下，但聲稱不知情，啟人疑竇，全案還有待調查釐清。

▲▼少女被關在天花板夾層平安獲救，被發現時身旁有一隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼羅育祥性侵交保後又犯案。（圖／記者張榮恩攝）