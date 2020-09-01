「保全李宗瑞」下藥性侵2少女　警搜手機、情趣內衣…媽媽全程見證

記者陳凱力／新竹報導

高雄市14歲的國中少女遭到竹東羅性男子等人以「電競陪玩打工」誘拐並控制，警方終於在66小時後順利破案，救出被關在天花板夾層的受害少女，而羅男也被起底，「非初次犯案」，前年就曾使用動物用麻藥，下藥性侵2名少女，台北地院才在2020年7月依兒童及少年性剝削防制條例之以藥劑之方法使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片罪，宣判有期徒刑10年。



▲羅姓男子曾經擔任保全經理，利用職務之便面試少女，下藥性侵。（圖／翻攝PTT）

據判決，於台北市某保全公司擔任區經理的羅男，平日負責該公司應徵面試之工作，趁職務之便在人力銀行尋找想打工的少女，再以打工面試為由，於2018年5月間結識A少女、B少女及C少女。

2018年5月5日，羅男先以「拍實習照片」為由，約C女前往某處，利用事先上網購買含麻藥之藥品，加入飲料哄騙她喝下，待C女喝下後，先令她到廁所更換「實習制服」，等藥效發作昏迷，隨即脫下C女衣物，以手機拍攝，再對她性侵得逞。

同月26日，羅男再以「實習」為由，邀約A女及B女在捷運站碰面，他先載送B女至某社區下車，再載A女前往另一社區開會，等會議結束，羅男隨即將A女帶回公司，藉口面試前需換制服，哄騙C女穿上制服與情趣內衣，之後同樣以藥物摻入飲料將她迷暈，準備對她性侵，沒想到A女卻突然醒來，羅男馬上摀住她的嘴巴，威脅「不要叫、不要緊張，只要不叫，就把衣服還妳。」

A女不得已妥協答應，但A女坐上羅男的車上後又再次陷入昏迷，羅男先在車上對A女手淫，並全程拍攝下過程，之後再將A女載往旅館對她性侵得逞。

由於A女父親一直聯絡不上她，不斷以LINE問女兒「人在哪裡」，羅男則佯裝A女回傳「加班，會晚點回去」，A女父親從當日晚間等到隔日凌晨1 時多，還不見女兒回來，又一直聯絡不上，才以電話連絡羅男，羅男只好將不省人事的A少女送回，A女父親發現有異，才帶她報警驗傷。

羅否認犯行，警方則持法院核發的搜索票，在他公司搜出拍攝性侵過程的手機、情趣內衣等證物，再到羅的住處，經羅媽媽同意且見證下，再次查扣電腦主機、硬碟、安眠藥、情趣內衣、絲襪。

經警方勘驗上述證物，確認羅男以藥物迷姦A、C兩少女，台北地檢署依加重強制性交罪起訴羅男，台北地院一審判10年徒刑，全案已上訴二審審理中。

不只羅男媽媽知道兒子的情況，本次「略誘高雄少女」事件，警方也懷疑羅妻可能知情，不過羅妻否認，並表示早就想和他離婚，據聞，羅妻年僅19歲，與羅男相差不少，羅妻也因婆媳問題對丈夫敢怒不敢言。

「積雪草煥活新生組」修復、保濕超有感

►盧男「帶手機逛街耍警察」 警追30隻監視器找到「關鍵天眼」



►31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅 「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬



►影／國一少女出新竹高鐵後失聯 媽媽急瘋「PO奇怪網友對話」協尋