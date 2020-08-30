國一少女出新竹高鐵後失聯　媽媽急瘋「PO奇怪網友對話」協尋



▲少女(紅圈處)30日後到新竹就失聯，她的媽媽著急的到處找人。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名14歲的國中少女，29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後上了陌生人的車後失聯，著急的媽媽在新竹各大知名社團發文協尋。警方說，目前還無法確認少女上車的地點，是否在新竹縣或是附近縣市都仍在釐清當中，不過全國警政系統已經先做警示登錄，而竹北分局也將先透過監視器找尋車牌及手機定位系統追蹤，希望能盡快找到少女。

少女的媽媽在新竹各大社團貼文表示，「請新竹的大家可以幫我尋找我女兒嗎？14歲~今年國一升國二，今天下午從高雄坐高鐵到新竹，之後大約下午2:50與同學分開(跟同學約好下午5:00碰面)，之後就上了一輛TOYOTA的車~車牌7923(沒有記到英文)然後就失聯了。那輛車上的人有跟我女兒一直在Messenger上從5月初一直聊到現在(載到我女兒之後就把原本Messenger上面的帳號移除了)~也有寄錢給我女兒~不是轉帳的方式而是店到店寄現金的方式，臉書帳號： 他的名字叫：Jieming wang」並附上Jieming wang與女兒的對話。

▲▼少女媽媽PO出網友與女兒的對話。





少女媽媽並表示，聊天內容也都有寫到對方錄取的都是未成年的孩子，8歲到11歲都有，從聊天紀錄中還發現，對方好像拿著別人的身分證拍照給女兒叫她去領包裹，而包裹中就放進讓她坐高鐵到新竹的現金，同時也隨包裹寄了一台「公務機」給女兒使用，這位媽媽說，她非常的擔心女兒下落，除了報警，也請求廣大網友幫忙協尋。

新竹縣警局竹北分局也證實了少女失蹤一案，警方表示，少女的母親從高雄報案失蹤協尋，隨後在全國警政系統也會發出通報，但目前傷腦筋的是少女上車地點還無法確認，而當時的目擊證人也只記到車牌後四碼，在協尋上可能會有一些瓶頸，目前警方已連繫上少女母親，以少女高鐵到站時間來過濾周邊監視器，希望能從監視器找到車牌，除此之外，也啟動少女的手機定位，希望藉由足跡發現蛛絲馬跡。

▲▼目前警方已啟動全國警政系統通報，並希望能從監視器或手機定位找到蛛絲馬跡。

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