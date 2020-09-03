淫保全密室...專案小組曝玄機！雄、北院「立雙保險」：一定要關

▲高雄少女密室曝光，專案小組認為，該密室仍有諸多疑點仍需調查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

淫保全羅姓嫌犯因過去曾犯下2次性侵案件，經台北地院判刑10年確定後，交由北檢發監執行。不過，羅嫌近日又犯下囚禁少女案，對此，高雄地院與台北地院達成協議，並下了「雙保險」，若高雄地院未裁定羈押禁見，就會立刻發監執行，而若是羈押禁見，不僅有利後續偵辦，也可以讓羅嫌無法在外面繼續有犯案的可能。

羅嫌過去曾犯下誘拐2名國中少女，並趁機下藥性侵、拍照案件，而案經台北地院7月判他10年徒刑，而依法他必須在收到判決後的20天內提起上訴，但他並未上訴，因此全案在8月31日確定，並交由北檢擇期發監執行。

▲羅嫌2日複訊後，遭法官裁定羈押禁見。（圖／記者張榮恩攝）

然而，羅嫌近日又犯下略誘高雄少女案件，因而被警方發現他在家中加蓋密室，而經調查，羅嫌的密室當中設有衛浴、空調、冰箱等，食物也能從密室入口運送進去，且詭異的是，一般夾層屋中應當會有梯子，但羅嫌的密室夾層卻是以上下鋪替代梯子，且天花板的夾層隱密到，讓警方無法在第一時間察覺。

另外，羅嫌還在4樓加裝監視器，於密室夾層安裝螢幕，等於是能掌握樓下的一舉一動，而外加上該棟建築位於竹東較為郊區的地方，一般也不會有人特別注意。警方事後調查後也發現，該密室疑似適羅嫌精心設計，準備用來逃避性侵刑責的空間。





▲羅男密室以上下舖取代梯子，相當詭異。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，對於此說法，專案小組認為，密室不像只是用來關押誘騙來的少女，可能還有其他用題，「否則不用『蓋那麼好』」。目前密室仍有諸多疑點仍需調查，而種種跡象也都讓人懷疑有如「竹東N號房」。

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