「李宗瑞」正版、保全版下場大不同　他投案關8年了！沒放出來過

▲李宗瑞判刑29年10月定讞。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

「保全界李宗瑞」羅育祥曾連續下藥性侵2名少女，不料遭法官裁定5萬交保，近日竟又略誘高雄14歲少女，引發社會關注。而也犯下迷姦多名成年女子的的李宗瑞，案發後在律師陪同下投案，至今已關押8年，未曾交保過。

羅育祥2018年任職某保全公司區經理，利用應徵人員職務之便，上人力銀行網站找尋需要打工機會的兩名少女，藉此逞獸慾。北檢一度聲押羅獲准，2019年1月起訴後，羅獲法院裁定5萬元交保。

今年5月審理期間，檢方曾以羅男恐有反覆實施之虞為由，建請法院裁定收押。但法官認為羅無前科、態度良好，且已不在保全公司工作，沒機會再犯等理由，告誡不要接觸被害人，未予羈押；7月23日，北院合議庭依2個對少女加重強制性交等罪合併判10年徒刑。

▼羅育祥性侵交保後又犯案。（圖／記者張榮恩攝）

未料，羅男在交保審判期間，今年5月上網認識高雄14歲少女，近日又略誘對方，引發社會譁然。而也犯下迷姦案的李宗瑞，對多名成年女子伸出狼爪，他2012年8月在律師陪同下投案，被法官裁定收押，此後都在台北看守所度過，至今已羈押服刑8年。

李宗瑞遭最高法院判刑20年定讞，2018年8月間，最高法院針對他性侵偷拍9名被害人部分，再加重判刑4年10月到5年2月不等刑期，總計再增加39年2月的刑期，加上前案，高等法院因此定應執行29年10月。李認為太重，提出抗告；最高法院審理後，2019年2月駁回抗告確定，目前刑期29年10月。