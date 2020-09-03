快訊／蔡英文回應捷克議長韋德齊稱遲到訪台：正義不會不到

記者陶本和／台北報導

由於捷克前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）年初本來要訪台，但遭受政治壓迫而未果；但繼任的參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前仍堅持訪台。總統蔡英文3日上午將於總統府接見捷克參議長韋特齊（Miloš Vystrčil）並舉行會談，對於韋德齊稱本次訪台「遲到了」，但她認為，台灣人民不介意，歷史經驗告訴大家，公理或正義或許會遲到，但不會不到。

蔡英文表示，柯佳洛是台灣的好朋友，為了提升台灣與捷克關係，做了很多努力，他的辭世我們不捨也遺憾；在16年前，哈威爾前總統也曾經訪問過台灣，在總統府接受過勳章，「因此，今天追贈勳章，代表的不僅是柯佳洛的最高敬意，也希望各位訪賓延續台灣跟捷克友好關係，堅持民主價值的精神」。

▲蔡英文追贈捷克共和國故參議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」暨與現任參議長韋德齊會談。（圖／ETtoday攝影中心攝）



蔡英文指出，台灣和捷克一樣走過反抗威權，爭取民主自由的艱辛道路，我們共同堅持守護民主的防線，致力於區域和平穩定和發展，而今年台灣社會再次透過民主團結彼此克服疫情，在防疫成果還有民主交流，讓台灣更受到國際的支持。

蔡英文說，韋德齊前幾天說很遺憾過去參議院議長沒更早訪問台灣，「台灣人民不介意各位晚到，因為歷史經驗告訴我們，公理或正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持努力，就會被世界看見。」

蔡英文表示，在這裡她代表台灣人民感謝捷克訪賓堅定的支持，相信台灣和捷克會做出更大的貢獻。經過這幾天的交流，成果很豐碩，台灣產業界跟捷克廠商簽下合作備忘錄，華航也將研議台捷直航的方案，這些都會讓台捷關係更加緊密。

蔡英文認為，未來兩國高度重視產業領域，水資源管理、綠能、國防戰略產業，有很多合作空間，期待有更多的進展。前天韋德齊在立院的演說，那句「我是台灣人」打動許多人的心，這次交流深化兩國連結，也傳達出兩國對於民主自由的共同信念。

蔡英文說，我們的行動正在告訴歐洲朋友，以及世界各地的朋友，不論台灣人或捷克人，都不會屈服於壓迫，都會勇敢發聲，積極參與國際事務，貢獻我們的能力，「韋德齊議長與訪團開啟新浪潮，鼓勵更多人跨出藩籬，互相拜訪，互相扶持，台灣人會持續張開雙手，歡迎捷克兄弟姐妹，理念相近國際友人。未來我們為深愛的土地，為台灣人民普世價值攜手努力。」